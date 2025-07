Próximo.- Israel readmite los lanzamientos aéreos de ayuda a Gaza por segunda vez desde el comienzo de la guerra

MADRID, 25 Jul. 2025 (Europa Press) - El Ejército de Israel readmitirá en cuestión de horas los lanzamientos aéreos de ayuda sobre la Franja de Gaza, un modelo de suministro que solo había sido empleado una vez desde el estallido de la guerra, y que desató fuertes críticas de organizaciones humanitarias debido al riesgo que representaba para la población, que corría el riesgo de morir aplastada por el cargamento o por la marea humana que se formaba en torno a las zonas de aterrizaje. La administración israelí en los territorios que ocupa en Palestina, la COGAT, ha confirmado en un comunicado que permitirá en breve que tanto Jordania como Emiratos Árabes Unidos reanuden los lanzamientos aéreos en coordinación con el Ejército israelí. Fuentes militares israelíes han indicado al 'Times of Israel' que la primera operación podría ocurrir este mismo viernes. Los países árabes ya realizaron a principios del año pasado varios lanzamientos de ayuda por vía aérea, tras alegar que la crisis humanitaria había llegado a un punto insostenible, como ha vuelto a ocurrir en los últimos días. Las ONG y fuentes médicas gazatíes denunciaron a principios de marzo que al menos cinco palestinos habían muerto aplastados por estos cargamentos debido a un fallo del paracaídas acoplado al envío. Organizaciones como Save the Children avisaron ese mes que esta clase de envíos no representaban "una solución" para los cientos de miles de palestinos atrapados, y que solo un alto el fuego inmediato entre Israel y Hamás podía salvarles la vida. "Estos métodos alternativos de entrega de ayuda son costosos, ineficaces y una distracción de la solución crítica para salvar las vidas de los niños, las niñas y las familias de Gaza", apuntó en su momento Save the Children antes de asegurar que "la única solución es un alto el fuego inmediato y definitivo acompañado de un acceso seguro y sin restricciones de la ayuda humanitaria a través de todos los pasos fronterizos y dentro de la Franja.