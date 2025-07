Próximo.- Israel reitera que la posibilidad de traer de vuelta a los rehenes mediante un acuerdo es "nula"

MADRID, 28 Jul. 2025 (Europa Press) - El ministro de Educación de Israel, Yoav Kisch, ha afirmado que la posibilidad de traer de vuelta a los rehenes que continúan bajo el cautiverio de Hamás en la Franja de Gaza es "nula", en medio de las advertencias del primer ministro, Benjamin Netanyahu, de poner en marcha "alternativas" para lograr su liberación. "La posibilidad de recuperar a los rehenes mediante un acuerdo es nula", ha dicho en declaraciones a la emisora pública Kan, desde donde ha incidido en las culpas a Hamás por su intransigencia en las negociaciones, según recoge 'The Times of Israel'. "Debemos centrarnos en cómo lograr los objetivos de la guerra sabiendo que Hamás no liberará a los rehenes", ha dicho el ministro, en línea con lo manifestado estos días por otros compañeros de gabinete, ante la "sorpresa" de Hamás, que ha asegurado haber hecho todo lo posible para que pudieran avanzar las conversaciones. Kisch también ha lamentado que el Gobierno de Israel se haya visto forzado a aumentar las entregas de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza debido a la presión internacional y ha afeado la supuesta campaña de desprestigio desde el exterior que habla de extrema escasez y un riesgo cada vez más real de hambruna en el enclave. Para el ministro de Educación, la decisión de establecer las llamadas 'pausas humanitarias' diarias para facilitar estas entregas no facilitan las operaciones contra Hamás, si bien confía en que no se prolonguen durante "mucho tiempo. Hamás denunció la decisión de Israel de levantarse de la mesa de negociaciones de manera unilateral y ha señalado que cualquier diálogo pasa por levantar el bloqueo de ayuda humanitaria, criticando como ineficaz las nuevas alternativas que han planteado, las llamadas 'pausas humanitarias' y el lanzamiento de ayuda aérea.