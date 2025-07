Próximo.- Israel tacha de "lamentable e injustificada" su posible suspensión en el programa científico de la UE

MADRID, 29 Jul. 2025 (Europa Press) - El Ministerio de Exteriores de Israel ha tachado este lunes de "errónea, lamentable e injustificada" la recomendación del colegio de comisarios de la Unión Europea de suspender parcialmente la participación israelí en el programa europeo de ciencia e investigación Horizon, en represalia por el continuo deterioro de la crisis humanitaria en Gaza. "Es errónea, lamentable e injustificada. En un momento en que Israel está luchando contra el terrorismo yihadista de (el Movimiento de Resistencia Islámica) Hamás, cualquier decisión de este tipo solo sirve para fortalecer a Hamás", ha lamentado en una publicación en la red social X la cartera diplomática, que acto seguido ha alertado de que, "por lo tanto, socava las posibilidades de alcanzar un alto el fuego y un marco para la liberación de los rehenes". En este sentido, ha advertido de que "Israel trabajará para garantizar que esta recomendación no sea adoptada por los Estados miembros, y esperamos que así sea". Asimismo, ha subrayado que el Gobierno israelí "no cederá a las presiones cuando se trate de sus intereses nacionales". El colegio de comisarios de la Comisión Europea ha propuesto horas antes una suspensión parcial, limitada y reversible de Israel en el programa europeo de ciencia e investigación Horizon, en represalia por el continuo deterioro de la crisis humanitaria en Gaza pese al acuerdo suscrito con la Unión Europea hace unas semanas para mejorar el acceso a la Franja. En concreto la medida se refiere a la suspensión de entidades establecidas en Israel en actividades financiadas en el marco del Acelerador del Consejo Europeo de Innovación (EIC), por lo que impactaría sobre todo en los fondos que van a parar a start-ups, también de uso civil y militar, pero no supone cortar por completo la cooperación de Israel en el marco de Horizon. Ahora la propuesta de Bruselas tendrá que ser refrendada por una mayoría cualificada de los Estados miembros de la UE, que mantendrán una primera reunión este martes a nivel de embajadores con este tema sobre la mesa.