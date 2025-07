Próximo.- La ONU eleva a 875 los palestinos muertos por ataques de Israel cuando intentaban obtener comida en Gaza

MADRID, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - Naciones Unidas ha elevado este martes a 875 los palestinos muertos durante las últimas seis semanas tras ser tiroteados por las fuerzas israelíes cuando intentaban obtener comida o ayuda humanitaria, incluidos cerca de 675 en los alrededores de los puntos de distribución gestionados por la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF), respaldada por Estados Unidos e Israel. El portavoz de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Thameen al Kheetan, ha indicado en rueda de prensa que los datos, correspondientes al 13 de julio, reflejan que al menos 875 personas "han sido asesinadas en Gaza cuando intentaban obtener comida", de las que "674 fueron asesinadas en los alrededores de centros de la GHF". "Los datos se fundamentan en nuestra propia recopilación de información a partir de fuentes fiables, incluidas fuentes médicas, de Derechos Humanos y organizaciones humanitarias", ha manifestado, antes de resaltar que los datos "están siendo verificados en línea con la estricta metodología" de la oficina, encabezada por Volker Turk. Así, ha destacado que los datos del Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), "no son la única fuente de información", si bien ha insistido en que "las experiencias pasadas" con la cartera en otros conflictos revelan que sus datos "eran cercanos a los que fue posible verificar posteriormente". "Como saben, no tenemos acceso completo (a la Franja, a causa del bloqueo israelí) y el proceso de verificación en nuestra oficina, debido a nuestra estricta metodología, sigue en marcha y llevará tiempo", ha dicho Al Kheetan, quien ha reiterado el llamamiento del organismo a favor de la apertura de investigaciones "sobre cada uno de los asesinatos" para "establecer los datos" y que los responsables "rindan cuentas". Hamás ha pedido a Naciones Unidas crear una "comisión internacional" para investigar la muerte de civiles por disparos de las fuerzas israelíes durante la entrega de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza y ha destacado que las informaciones publicadas recientemente por el diario israelí 'Haaretz', al que militares trasladaron confirmaron haber recibido órdenes para abrir fuego contra estas personas aunque no supusieran una amenaza, suponen "una nueva confirmación del verdadero papel de este mecanismo criminal como medio para un genocidio". La ofensiva contra Gaza, lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el Gobierno israelí--, ha dejado hasta la fecha más de 58.300 palestinos muertos, tal y como han denunciado las autoridades del enclave palestino, controladas por Hamás, si bien se teme que la cifra sea superior.