Próximo.- La ONU sitúa en cerca de 1400 los palestinos muertos desde finales de mayo mientras esperaban ayuda en Gaza

MADRID, 1 Ago. 2025 (Europa Press) - Naciones Unidas ha alertado este viernes de que 1373 palestinos han muerto desde finales de mayo mientras hacían cola para recibir ayuda en la Franja de Gaza, una cifra que coincide prácticamente con la ofrecida hasta ahora por el Ministerio de Sanidad gazatí, que apuntaba a que hasta este jueves se habían registrado unos 1330 fallecidos tiroteados por las fuerzas israelíes durante la entrega de ayuda en el enclave. "La mayoría de estas muertes han sido perpetradas por el Ejército de Israel", ha lamentado en un comunicado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ha indicado en un comunicado que estos disparos continúan produciéndose a lo largo de las rutas utilizadas por la Fundación Humanitaria para Gaza, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos e Israel. Así, ha alertado de que desde el pasado 27 de mayo se han registrado 859 de estas muertes solo en las inmediaciones de las zonas de distribución establecidas por la citada organización, mientras que otras 514 personas han fallecido a lo largo de las rutas que siguen los convoyes. "Aunque somos conscientes de la presencia de otros elementos armados en las mismas áreas, no tenemos informaciones que apunten a que estos grupos están relacionados con estas muertes", recoge el texto. Solo en dos días, entre el 30 y el 31 de julio, han muerto 105 palestinos y 680 han resultado heridos en la zona de Zikim, en el norte de la Franja de Gaza, según estos datos. "Esto no son meros números", ha resaltado. Por su parte, la ONG Human Rights Watch (HRW) ha acusado al Ejército israelí de cometer "crímenes de guerra" en la zona y ha pedido poner fin "cuanto antes" a la "desnutrición en masa" provocada. "Han puesto en marcha un sistema de distribución de ayuda militarizado con apoyo de Estados Unidos, y esto ha convertido la entrega de asistencia en baños de sangre", ha señalado en un comunicado. "La dura situación humanitaria es resultado directo del uso por parte de Israel de la falta de alimentos contra los civiles como arma de guerra, un claro crimen de guerra cuyo uso es intencionado", ha aseverado, al tiempo que ha afirmado que los Estados "deben presionar a Israel para detener de forma inmediata el uso letal de la fuerza contra multitudes de civiles palestinos". La directora asociada de HRW para conflictos y crisis, Belkis Wille, ha apuntado que Israel "no solo está matando de hambre a los civiles palestinos sino que también les dispara cuando buscan desesperadamente comida para sus familias". "Las fuerzas israelíes y los contratistas cuentan con el apoyo de Estados Unidos y han puesto en marcha un sistema militarizado de entrega de ayuda", ha denunciado.