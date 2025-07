Próximo.- La oposición israelí sale un sábado más a la calle contra Netanyahu y para exigir un acuerdo por los rehenes

MADRID, 12 Jul. 2025 (Europa Press) - Este sábado las calles de Tel Aviv y otras ciudades israelíes han vivido una nueva jornada de protesta contra el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y para exigir un acuerdo para la liberación de los rehenes que permanecen secuestrados en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023. El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos ha publicado un comunicado para expresar su preocupación por las informaciones en prensa que apuntan a que las negociaciones no están avanzando. "Perder la ocasión actual sería un grave fracaso. Cada día que sigue la guerra es un logro para Hamás y un grave riesgo para nuestros rehenes y soldados", ha advertido. El Foro cita además la encuesta del Canal 12 que apunta a que el 74% de los israelíes, incluidos el 60% de los votantes de la coalición que lidera Netanyahu, están de acuerdo con pactar con Hamás la liberación de todos los rehenes a cambio del fin de la guerra. "Todas las encuestas y datos dicen que la mayoría absoluta de la nación de Israel quiere el fin de la guerra en Gaza y la vuelta de los rehenes y está de acuerdo en que a Israel le conviene, incluida una mayoría decisiva de votantes de la coalición", ha mencionado. Ya durante el acto, Yehuda Cohen, padre del militar secuestrado Nimrod Cohen, ha acusado al primer ministro Netanyahu de estar "ganando tiempo" para evitar su juicio por corrupción a costa de su hijo. "Los últimos 21 meses de combate han sido para ganar tiempo para el acusado, Netanyahu", ha afirmado ante unos 1500 manifestantes opositores concentrados en la calle Begin, frente al cuartel general de las Fuerzas Armadas israelíes. "Otra noche de sábado. Otro discurso, más basura y más desesperación. Pero no voy a rendirme, Netanyahu. Mi hijo Nimrod será libre a pesar de tus dilaciones. Al final, (el presidente estadounidense, Donald) Trump te obligará a poner fin a esta maldita guerra y a que Nimrod sea liberado junto a los demás rehenes dentro de un acuerdo. No vamos a ceder", ha remachado.