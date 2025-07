Próximo.- La socialdemocracia alemana pide al Gobierno que firme la petición internacional de un alto el fuego en Gaza

MADRID, 22 Jul. 2025 (Europa Press) - La socialdemocracia alemana ha pedido este martes al Gobierno del canciller Friedrich Merz que se sume a la declaración que han firmado casi una treintena de países en apoyo a un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza, en donde la ofensiva israelí ha matado ya a más de 59.100 palestinos desde octubre de 2023. El líder de la bancada del Partido Socialdemócrata (SPD), Matthias Miersch, ha manifestado a través de su cuenta en la red social X que Alemania debería sumarse a esta iniciativa que han ratificado ya países como Reino Unido y "no quedarse al margen". "Si se viola sistemáticamente el Derecho Internacional, debe haber consecuencias", ha dicho Miersch, después de que este lunes cerca de una treintena de países --entre ellos España, Italia, Francia, Austria, Bélgica, o Canadá-- firmaran una declaración conjunta pidiendo que la guerra en Gaza "termine ya". La petición del SPD es la primera de estas características que surge desde la tradicional clase política de Alemania que, por razones históricas, siempre se ha situado del lado de Israel desde la II Guerra Mundial. "Los dobles raseros socavan nuestra credibilidad internacional", ha advertido Miersch en una carta en la que recuerdan al canciller alemán que los socios más cercanos de Alemania se han sumado a ese escrito en el que se denuncia, entre otras cuestiones, el "peligroso" modelo de entrega de ayuda humanitaria de Israel. "Niños hambrientos, infraestructuras destruidas, ataques a personas que buscan ayuda", ha enumerado el diputado, que si bien concuerda con que Alemania tiene una responsabilidad especial en la seguridad de Israel también ha de pedirle que cumpla con el Derecho Internacional Humanitario y la protección de los palestinos. Antes de esta petición, la ministra de Desarrollo, su compañera de filas Reem Alabali Radovan, ya ha lamentado que Alemania no estuviera incluida en esa lista de países a los que se han sumado en las últimas horas Grecia, Chipre, o Malta "Hubiera deseado que Alemania se uniera", ha reconocido en declaraciones al diario 'Rheinische Post'. "Lo que ocurre en Gaza en estos momentos es increíble. Niños inocentes están muriendo. La gente se muere de hambre", ha destacado. Sin embargo, lo más cerca que parece ahora mismo Alemania de estampar su firma en esa declaración en la que se pide un alto el fuego y el fin de las restricciones a la entrega de ayuda humanitaria es una declaración del ministro de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, expresando su preocupación por lo que ocurre en Gaza. Una "preocupación", ha contado, que trasladó a su homólogo israelí, Gideon Saar, a quien también pidió que se aplicaran los acuerdos con la Unión Europea para que la ayuda humanitaria llegue a los palestinos, cuyos detalles no han trascendido.