Próximo.- La UE concluye sin decisiones la revisión de relaciones con Israel pero mantendrá represalias sobre la mesa

BRUSELAS, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - La Unión Europea ha concluido este martes sin decisiones la revisión de relaciones con Israel por sus incumplimientos en materia de Derechos Humanos en su ofensiva en Gaza, pero mantendrá las represalias sobre la mesa para mantener la presión contra Israel y que mejore la situación humanitaria, tras el compromiso alcanzado con la UE para elevar la ayuda humanitaria en la Franja. "La UE seguirá de cerca la forma en que Israel aplica este entendimiento común y los compromisos, y actualizará el cumplimiento cada dos semanas", ha afirmado la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, en la rueda de prensa al término de la reunión de ministros de Exteriores de los 27 en Bruselas. Sobre el documento de opciones presentado a los Estados miembros con posibles represalias contra Israel, después de que la UE constatase las violaciones de derechos en Gaza, la jefa de la diplomacia europea ha insistido en el debate entre los ministros europeos y ha recalcado que el bloque "mantendrá las opciones sobre la mesa y tomará medidas si Israel no cumple con sus compromisos". Según ha dicho, esta paleta de medidas contra Israel funcionará como "garantía" para que las autoridades israelíes cumplan con su compromiso de aumentar a gran escala la ayuda humanitaria. "Si la situación no mejora, los Estados miembros están dispuestos a dar los siguientes pasos porque el objetivo es mejorar la situación", ha resumido. Así las cosas, la ex primera ministra estonia ha reiterado que el proceso de la UE no tiene como objetivo "castigar a Israel", sino que mejore la situación humanitaria en Gaza, por lo que tendrá el ojo puesto en el acceso de los actores humanitarios en el terreno. Los ministros europeos discutían este martes una serie de opciones planteadas por la Alta Representante, que incluyen la suspensión del Acuerdo de Asociación o tomar represalias comerciales, aunque los Estados miembros han enfriado la toma de represalias con la vista puesta en que Israel aplique el acuerdo para mejorar el acceso humanitario en la Franja de Gaza. "Vemos signos positivos, vemos más camiones, más suministros que llegan a Gaza, se están abriendo más puntos de entrada, vemos que se están reparando las líneas eléctricas, pero Israel tiene que dar pasos más concretos para mejorar la situación humanitaria sobre el terreno", ha insistido la política báltica.