Próximo.- La UE considera "indefendible" la matanza de civiles que esperan ayuda y avisa a Israel de represalias

BRUSELAS, 22 Jul. 2025 (Europa Press) - La Unión Europea ha tachado de "indefendible" la muerte de civiles en Gaza que esperan ayuda humanitaria, y en nuevos contactos con Israel ha avisado de posibles represalias si no cumple sus compromisos para mejorar la situación en la Franja. Después de las nuevas muertes en bombardeos contra campamentos de desplazados y de grupo de personas que esperaba a recoger ayuda humanitaria, la UE ha cargado contra las acciones israelíes reiterando el pacto humanitario alcanzado hace unas semanas para elevar la ayuda humanitaria que las autoridades israelíes permiten distribuir en Gaza. "La matanza de civiles que recogían ayuda en Gaza es indefendible", ha afirmado en un mensaje en redes sociales la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, quien ha mantenido contactos el ministro de Exteriores, Gideon Saar, al que ha instado a mejorar la situación y recordando que la UE se guarda posibles represalias si Israel incumple el acuerdo. "He vuelto a hablar para recordar nuestro acuerdo sobre el flujo de ayuda y he dejado claro que las Fuerzas de Defensa de Israel deben dejar de matar a personas en los puntos de distribución", ha afirmado. Sobre posibles represalias de la UE, un escenario que los 27 ya han debatido en el mes de junio y julio sin llegar a conclusiones a la espera de la aplicación del acuerdo alcanzado con Tel Aviv, Kallas ha insistido, no obstante, en que el bloque europeo se reserva posibles acciones contra Israel si la situación no mejora. "Todas las opciones siguen sobre la mesa si Israel no cumple sus promesas", ha indicado, en un paso para elevar la presión a Israel para que aborde la desastrosa situación humanitaria de Gaza. En rueda de prensa desde Bruselas, el portavoz de Exteriores de la UE, Anouar El Anouni, ha insistido en la condena de la UE de los nuevos ataques contra palestinos en los centros de distribución de ayuda humanitaria de los últimos días. "¿Qué demuestra esto? Demuestra que es urgente, extremadamente urgente, aumentar la ayuda humanitaria en Gaza, facilitar el acceso, y también un alto el fuego", ha subrayado, recalcando que el escenario de guerra complica elevar el acceso humanitario sobre el terreno. Así, ha defendido los contactos de Kallas con las autoridades israelíes, al seguir de cerca el cumplimiento del acuerdo humanitario y "estar presionando a la contraparte israelí" para que cumpla con los compromisos. Se espera que los Estados miembros reciban mañana una primera evaluación de los actores en el terreno sobre el cumplimiento por parte de Israel del acuerdo humanitario. "No es que no vaya a pasar nada de aquí a seis semanas", ha incidido El Anouni, respecto al plazo para la siguiente reunión prevista de ministros de Exteriores de los 27.