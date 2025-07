Próximo.- La UE constata que menos de 100 camiones humanitarios entran al día en Gaza desde el acuerdo con Israel

BRUSELAS, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - La Unión Europea constata la "grave situación" humanitaria en la Franja de Gaza, donde menos de 100 camiones entran al día para entregar ayuda humanitaria, alimentos y medicinas pese al acuerdo suscrito con Israel hace dos semanas para mejorar sustancialmente el acceso humanitario. En su primera evaluación ante los Estados miembros sobre la aplicación del pacto con Israel, la Comisión Europea y el Servicio de Acción Exterior de la UE han informado de que algo más de 1000 camiones han ingresado en la Franja desde el acuerdo, han señalado fuentes diplomáticas a Europa Press, lo que deja no obstante en menos de 100 los camiones que entran al día en la Franja. En el debate a nivel de embajadores, los Estados miembros de la UE trasladaron su "profunda preocupación" por el deterioro de la crisis, que sigue empeorando pese al acuerdo, y recalcaron que ante la evolución "insuficiente" del acceso humanitario es necesaria una rápida mejora de la situación. Ante esta situación, y después de que la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, avisara a Israel de posibles represalias si no cumple sus compromisos, varios Estados miembros han pedido a la Comisión Europea que presente un seguimiento concreto del documento de opciones presentado en junio, donde la Alta Representante planteaba distintas sanciones a Israel. Fuentes diplomáticas explican que el debate sobre la crisis humanitaria en Gaza ha vuelto a ser "enconado" entre los partícipes de tomar represalias contra las autoridades israelíes, caso de España o Irlanda, y aquellos que piden tiempo para que Israel aplique el acuerdo, caso de Alemania o Hungría. Así las cosas los embajadores ante la UE volverán a tratar el asunto la próxima semana. Este martes, la UE tachó de "indefendible" la muerte de civiles en Gaza que esperan ayuda humanitaria y en nuevos contactos con Israel avisó de posibles represalias si no cumple sus compromisos para mejorar la situación en la Franja. El bloque europeo llegó a un acuerdo con Israel para dar pasos que mejoren la situación humanitaria en la Franja y permitan la entrega de ayuda humanitaria "a gran escala", tras los contactos de la jefa de la diplomacia europea con el Gobierno de Benjamin Netanyahu. Entonces la UE indicó que las medidas "se tomarán en los próximos días" y se basan en el entendimiento común de que se tiene que entregar ayuda humanitaria "a gran escala", al tiempo que se tomarán también medidas para evitar que Hamás secuestre la asistencia.