Próximo.- La UE evita aclarar detalles del pacto con Israel pero ve señales en terreno para mejorar acceso humanitario

BRUSELAS, 11 Jul. 2025 (Europa Press) - La Unión Europea ha evitado este viernes aclarar los detalles del pacto alcanzado ayer con Israel para mejorar la situación humanitaria en la Franja de Gaza, aunque ha asegurado que las autoridades israelíes ya han dado pasos en el terreno para aumentar la entrega de ayuda humanitaria. "Me abstendré de entrar en detalles sobre cuántos camiones o cuántos pasos se van a abrir porque el acuerdo ya se ha alcanzado y ahora estamos en la fase de implementación", ha asegurado el portavoz de Exteriores de la UE, Anouar El Anouni, en rueda de prensa desde Bruselas donde ha evitado desvelar la letra pequeña del acuerdo logrado con Israel. En todo caso, ha afirmado que sobre el terreno ya se registran algunas mejoras y elementos que Israel "cumple", como la distribución de combustible, la apertura del cruce de Zikim, en el norte de Gaza, o la autorización a Unicef para reparar las infraestructuras de agua, así como la reapertura de la ruta jordana de asistencia humanitaria. "Esto es lo que realmente podemos ver sobre el terreno en términos de resultados", ha recalcado El Anouni, tras el pacto alcanzado con las autoridades israelíes para que mejore la situación humanitaria en la Franja y permitan la entrega de ayuda humanitaria "a gran escala". Según informó la UE, el pacto consiste en el "aumento sustancial" de los camiones diarios con ayuda humanitaria y alimentos que entran en Gaza, aunque no fija un número concreto y evita señalar un plazo, limitándose a indicar que espera pasos "en los próximos días". El portavoz sí ha dejado claro que la diplomacia europea trabaja con las agencias de Naciones Unidas y ONG en el terreno, por lo que queda fuera del acuerdo la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), de naturaleza privada y respaldada por Estados Unidos e Israel. "La GHF no forma parte en absoluto de las organizaciones objeto de esta declaración. Así que está muy claro", ha señalado. En todo caso queda por ver cómo la UE puede confirmar y verificar que aumenta la cantidad de ayuda humanitaria que ingresa en Gaza y qué actores la reparten, después de que Israel esté privilegiando a esta fundación privada. Fuentes diplomáticas insisten en que ahora se trata de la aplicación y de los efectos concretos sobre el terreno del acuerdo alcanzado con Israel, aunque explican que será importante verificar la mejora de la situación humanitaria y el papel que jueguen las agencias internacionales.