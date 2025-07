Próximo.- La UE pide un alto el fuego en Gaza, ayuda humanitaria y el desarme de Hamás para la solución de dos estados

MADRID, 29 Jul. 2025 (Europa Press) - La Unión Europea ha pedido este lunes "un alto el fuego, la liberación de todos los rehenes, un flujo rápido de ayuda humanitaria y el desarme de Hamás" como partes fundamentales para la solución de dos Estados al conflicto palestino-israelí en el marco de la conferencia de la ONU acerca de este asunto. "La Unión Europea está plenamente comprometida con el logro de una paz duradera en la región de Oriente Próximo, nuestra vecindad inmediata. Apoyamos la solución de dos Estados de conformidad con el Derecho internacional. Queremos que Israel y Palestina convivan en paz y seguridad dentro de fronteras reconocidas", ha afirmado la comisaria europea para el Mediterráneo de la Unión Europea, Dubravka Svisa. Para ello, ha reiterado la necesidad de "un alto el fuego, la liberación de todos los rehenes, un flujo rápido de ayuda humanitaria y el desarme de Hamás", que, ha señalado, "no puede formar parte de ninguna solución en Gaza". Svisa ha declarado que "Israel debe levantar su bloqueo sobre Gaza". "El acuerdo de la Unión Europea con Israel sobre el acceso humanitario a Gaza fue un paso importante, pero debe aplicarse plenamente", ha indicado, agregando que "no solo necesitamos más camiones, más puntos de paso y más combustible, sino también una distribución segura y sin obstáculos". Asimismo, la responsable para el mediterráneo de la Unión Europea ha afirmado que "no debe haber impunidad para la violencia de los colonos contra los civiles palestinos". "Hemos sancionado dos veces a los colonos violentos y estamos examinando un tercer paquete de sanciones", ha asegurado. "Cuando se habla de apoyo a la Autoridad Palestina, la cooperación israelí es fundamental", ha subrayado, calificando de "imperativo que Israel libere los fondos retenidos y transfiera de forma regular y predecible los ingresos procedentes de los aranceles aduaneros". Sin ellos, ha advertido, "la Autoridad Palestina corre el riesgo de quedar paralizada en pocos meses". Con todo, Svisa ha celebrado "el anuncio de la celebración de elecciones presidenciales y generales en el territorio palestino en el plazo de un año y, con ese fin, la aprobación de la esperada ley de partidos". Asimismo, ha afirmado que Bruselas apoyará a la Autoridad Palestina con 1600 millones de euros durante los próximos tres años. "Debemos apoyar a la Autoridad Palestina. La solución de dos Estados solo puede lograrse con una Autoridad Palestina reformada y revitalizada", ha incidido.