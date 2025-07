Próximo.- Las autoridades belgas interrogan a dos israelíes denunciados por supuestos crímenes de guerra en Gaza

MADRID, 21 Jul. 2025 (Europa Press) - La Fiscalía de Bélgica ha anunciado este lunes que dos personas israelíes que se encontraban en el festival de música electrónica Tomorrowland han sido interrogadas tras haber sido acusadas de haber cometido crímenes de guerra en la Franja de Gaza, si bien posteriormente las autoridades les han puesto en libertad. El interrogatorio ha tenido lugar después de que varias ONG --Fundación Hind Rajab y la ONG Global Legal Action Network-- presentaran dos denuncias sobre la presencia en el festival de dos hombres que supuestamente forman parte de una brigada del Ejército de Israel y que ondearon la bandera de su unidad durante el evento musical. Los demandantes acusaron a los dos israelíes de crímenes de guerra y genocidio en Gaza puesto que, según afirman, estuvieron "directamente" involucrados en ataques deliberados contra zonas civiles, en el uso de tortura y desplazamiento forzado de civiles. También consideran que ondear la bandera de su brigada es un símbolo de impunidad. Tras revisar las denuncias, el Ministerio Público concluyó que podría tener jurisdicción para investigar delitos cometidos fuera del territorio belga y contemplados en el Derecho Internacional. Por ello, solicitó a la Policía que localizara a los dos denunciados. En esta fase de la investigación, ha concluido que no proporcionará más información al respecto. En una primera reacción, la Fundación Hind Rajab ha considerado que el interrogatorio contra los dos soldados israelíes ha sido "histórico" y ha sostenido que "podría convertirse en un punto de inflexión en la búsqueda global de justicia". "En un momento en que demasiados gobiernos guardan silencio, esta acción envía un mensaje claro: las pruebas creíbles de crímenes internacionales deben responder con una respuesta legal, no con indiferencia política", reza un comunicado publicado en su página web. La fundación ha reconocido que "todavía" no se ha hecho justicia, pero cree que "algo importante ha comenzado", puesto que "por primera vez en Europa sospechosos israelíes vinculados a crímenes en Gaza han sido sometidos a arresto e interrogatorio formal".