Próximo.- Las autoridades gazatíes dicen que las medidas de Israel son insuficientes para hacer frente a la hambruna

MADRID, 27 Jul. 2025 (Europa Press) - Las autoridades gazatíes, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han afirmado este domingo que son insuficientes las medidas anunciadas recientemente por Israel para facilitar la entrega de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza tras la presión internacional ejercida mientras que más de 130 palestinos han muerto por hambre o desnutrición desde el inicio de la ofensiva. "A pesar de las cifras que circulan sobre la intención de traer decenas de camiones, esta medida, de implementarse, sigue siendo limitada y no será suficiente para acabar con la hambruna", ha señalado la oficina de medios de Gaza en un comunicado publicado en su canal de Telegram en el que ha cifrado en 600 los camiones de ayuda diaria necesarios para cubrir las necesidades básicas de la población civil. Así, ha subrayado que estos camiones deben incluir 250.000 cartones de leche de fórmula al mes, "para salvar a los bebés de la política de hambre y desnutrición que ha invadido sus frágiles cuerpos durante este duro periodo"; ayuda humanitaria y combustible. "La Franja de Gaza se enfrenta a una verdadera catástrofe humanitaria con el continuo y asfixiante bloqueo, el cierre de cruces (fronterizos) y la interrupción del flujo de ayuda y leche de fórmula durante 148 días consecutivos. La solución radical y urgente es romper el bloqueo de forma inmediata, abrir los cruces sin condiciones y garantizar el flujo permanente (...), evitando soluciones provisionales parciales", ha declarado. Por otro lado, el Ministerio de Sanidad ha exigido que durante las "pausas" humanitarias se lleve a cabo la evacuación médica urgente de todos los heridos, especialmente de aquellos en riesgo de muerte si no son trasladados de inmediato para recibir tratamiento, y la entrada urgente de suministros médicos y nutricionales. El director general de la cartera ministerial, Munir al Barsh, ha sostenido que "una tregua humanitaria no es el momento para el silencio, sino para salvar a quienes siguen con vida". "Ante una tregua temporal sofocada por la vacilación y el silencio internacionales, los heridos claman por ayuda, los niños mueren de hambre y las madres se desploman sobre las ruinas de lo que queda de vida", ha lamentado. Por ello, ha aseverado que "esta tregua no servirá de nada si no se convierte en una verdadera oportunidad para salvar vida": "Cada retraso se mide por otro funeral, y cada silencio significa otro niño que muere en brazos de su madre sin medicinas ni leche", ha añadido. La ofensiva contra Gaza, lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el Gobierno israelí--, ha dejado hasta la fecha más de 59.700 palestinos muertos, tal y como han denunciado las autoridades del enclave palestino, si bien se teme que la cifra sea superior. Además, más de 130 personas, incluidos 87 niños, han muerto por hambre o desnutrición.