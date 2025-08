Próximo.- Líbano denuncia cuatro muertos en los ataques del jueves de Israel

MADRID, 1 Ago. 2025 (Europa Press) - Las autoridades de Líbano han denunciado este viernes cuatro muertos en los ataques perpetrados el jueves por las fuerzas de Israel contra "objetivos" en el valle de la Becaá, en el este del país, y en zonas del sur, unos bombardeos que se han producido a pesar del alto el fuego pactado a finales de 2024. El Ministerio de Sanidad libanés ha confirmado la cifra de fallecidos, si bien el partido-milicia Hezbolá ha matizado que todos ellos son milicianos del grupo, a los cuales ha identificado como Hasán Ghamluch, Alí Hammud, Nassif Bahja y Hasán Horchi, según informaciones del diario 'L'Orient-Le Jour'. Hezbolá ha matizado, a su vez, que todos ellos se han convertido en "mártires" tras sucumbir a las heridas sufridas por los ataques del Ejército de Israel, que ha dicho haber alcanzado "infraestructura utilizada para almacenar armas estratégicas", entre ellas el "mayor misil de precisión" del partido-milicia. No obstante, no ha dado detalles sobre los lugares concretos de estos ataques. "Entre las infraestructuras atacadas se encontraban algunas utilizadas para la producción de explosivos y el desarrollo de armas por parte de la organización terrorista Hezbolá", han explicado las fuerzas israelíes en un comunicado. Las autoridades de Israel justifican este tipo de ataques contra Líbano argumentando que actúan contra actividades de Hezbolá y que, por ello, no violan el alto el fuego pactado en noviembre, si bien tanto Beirut como el grupo chií se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas por su impacto negativo sobre la estabilidad del país.