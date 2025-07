Próximo.- Los 27 enfrían las represalias contra Israel y se centran en que mejore el acceso humanitario en Gaza

BRUSELAS, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - Los ministros de Exteriores de los 27 han enfriado este martes la toma de decisiones para responder a las violaciones de Derechos Humanos de Israel en su ofensiva en la Franja de Gaza, al centrarse más en que mejore el acceso humanitario en el enclave palestino en el marco del acuerdo humanitario alcanzado la semana pasada por la UE y las autoridades israelíes. A su llegada a la cita de ministros de Exteriores en Bruselas, la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, ha reivindicado el compromiso alcanzado para mejorar la situación humanitaria en Gaza, aunque ha dicho que ahora queda ver que esto se aplique e Israel dé los pasos necesarios en el terreno. "No se trata del papel, sino de la aplicación del papel", ha subrayado. Aunque ha indicado que hay señales positivas como la apertura de más pasos fronterizos, la reconstrucción de las líneas eléctricas o el suministro de agua y la llegada de más camiones de ayuda humanitaria, Kallas ha recalcado que la UE "necesita ver más" para que realmente mejore la situación "catastrófica" de los palestinos en la Franja. Así las cosas, la jefa de la diplomacia europea se ha limitado a comentar que habrá un debate a nivel de ministros sobre las opciones planteadas por el Servicio de Acción Exterior sobre el futuro de las relaciones con Israel, pero ha evitado señalar una medida concreta de represalia contra Tel Aviv, insistiendo en que el objetivo último es mejorar la situación en el terreno. "La última vez que mantuvimos el debate, el objetivo principal era mejorar la situación de la gente sobre el terreno. Ese era el objetivo principal", ha indicado. En declaraciones antes de la reunión, el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Nöel Barrot, ha valorado que el acuerdo humanitario alcanzado por la UE supone "concesiones sustanciales" de Israel en materia de acceso de la ayuda humanitaria. "Es un primer paso, pero no es suficiente", ha asegurado. A juicio del jefe de la diplomacia francesa, el acuerdo alcanzado con Tel Aviv demuestra que "cuando se da los medios", la UE es "capaz de mover las líneas", por lo que ha insistido en que ahora ese compromiso de Israel debe "ser visible y tangible sobre el terreno" y en que los Estados miembros estarán "extremadamente vigilantes" sobre la aplicación del pacto. "Mi atención se centra en la situación sobre el terreno. Veo que los 27 Estados miembro, al permanecer unidos también en mayo y junio, al menos han organizado que Kallas pueda presionar para negociar un acuerdo con Israel sobre el acceso humanitario", ha valorado por su parte el titular de Exteriores de Países Bajos, Caspar Veldkamp. Esta visión contrasta con la posición de España, después de que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, haya llegado a la cita reclamando que se suspenda el Acuerdo de Asociación con Israel "al menos" mientras siga la guerra en Gaza. Albares ha defendido que en el debate sobre posibles represalias contra Israel "está en juego la dignidad de Europa". Así ha indicado que España no pide "nada extravagante, ni extraordinario", sino que la UE cumpla con las normas con las que rige sus relaciones con terceros países. Su colega danés, Lars Lokke Rasmussen, ha incidido en el sentido crítico con Israel por sus acciones en Gaza, "por muy buenos amigos que seamos y por mucha simpatía que le tengamos". "Por mucho que queramos volver a subrayar el derecho de Israel a la autodefensa, ésta tiene que ser proporcional. Y lo que vemos que está ocurriendo en Gaza no está en absoluto bien", ha indicado. En este sentido, ha pedido que la UE siga presionando para tener acceso humanitario sin obstáculos en Gaza. En todo caso ha valorado el trabajo de la Alta Representante para aumentar la presión sobre Israel y que haya conseguido este acuerdo para mejorar la situación humanitaria en la Franja. De lado de República Checa, uno de los Estados miembro más reacios a tomar medidas contra Israel, el ministro Jan Lipavsky ha defendido el "trabajo excelente" de Kallas negociando un acuerdo con Israel. "Esto es un buen resultado para la UE", ha señalado, al tiempo que ha defendido mantener un tono "constructivo" en las relaciones con Tel Aviv y no dar pasos que "dañen" el vínculo con la UE.