Próximo.- Los grafitis de Atenas desatan un rifirrafe entre el alcalde y la Embajada de Israel

MADRID, 3 Ago. 2025 (Europa Press) - El alcalde de Atenas, Haris Doukas, ha respondido con contundencia a una queja del embajador griego en Grecia, Noam Katz, quien ha criticado el carácter "antisemita" de algunos de los grafitis que decoran la capital griega, al avisar que no tolerará "lecciones de democracia" de un funcionario de un país que "asesina civiles y niños en las filas de alimentos". Katz realizó estas declaraciones al diario Kathimerini, donde acusó a "minorías organizadas" de "incomodar" a la población judía y a los turistas que visitaban la capital, en parte por la pasividad del alcalde. "Hay grafitis como los que dicen 'matar sionistas, salvar vidas' son en la práctica un llamado a la acción y, por supuesto, antisemitas". "El alcalde de Atenas no hace lo suficiente para proteger su ciudad de las minorías organizadas. No limpia la ciudad y hace que los israelíes se sientan mal recibidos", añadió en la entrevista. En respuesta, en su cuenta de la red social X, Doukas ha denunciado que es "espantoso que el señor se centre únicamente en los grafitis (que obviamente se están borrando), mientras que en Gaza se está perpetrando un genocidio sin precedentes". "Como autoridad municipal de la ciudad, hemos demostrado nuestra activa oposición a la violencia y el racismo, y no aceptamos lecciones de democracia de quienes asesinan civiles y niños en las filas de alimentos, ni de quienes conducen a decenas de personas a la muerte cada día en Gaza, a causa de las bombas, el hambre y la sed", ha sentenciado el alcalde socialista. El alcalde también ha indicado al embajador que la ciudad dedica un trato especialmente favorable a los israelíes, especialmente en el ámbito de los visados. "Permítame también informarle al señor embajador que, en el último año, el número de israelíes a los que se les ha concedido una Visa Dorada griega ha aumentado en más del 90%", ha indicado.