Próximo.- Los hutíes confirman el lanzamiento de drones contra tres ciudades de Israel

MADRID, 4 Ago. 2025 (Europa Press) - Las milicias hutíes de Yemen han anunciado este domingo el lanzamiento de tres drones contra objetivos israelíes en las ciudades costeras de Haifa, Yafa y Ascalón, apenas unas horas después de que el Ejército israelí haya asegurado interceptar un vehículo aéreo no tripulado lanzado desde Yemen en Bnei Netzarim, un asentamiento próximo al extremo sur de la Franja de Gaza. "La fuerza de vehículos aéreos no tripulados de las Fuerzas Armadas yemeníes llevó a cabo tres operaciones militares cualitativas contra tres objetivos enemigos israelíes utilizando tres drones", ha afirmado el portavoz militar hutí, Yahya Sari, en su canal de Telegram, donde ha precisado que "dos de las operaciones tuvieron como objetivo dos objetivos militares enemigos sionistas en las zonas de Yafa y Ascalón, mientras que la tercera tuvo como objetivo el puerto de Haifa". Las milicias rebeldes yemeníes han afirmado de esta forma que no abandonarán su compromiso con el "pueblo palestino, la mezquita de Al Aqsa y (sus) hermanos de Gaza, que están siendo sometidos a asesinatos y hambrunas por la agresión y el asedio". "El silencio ante la guerra genocida contra nuestro pueblo en Gaza es una desgracia y una vergüenza que seguirá persiguiendo a esta nación a lo largo de su historia", ha subrayado el portavoz, agregando que este tipo de operaciones continuarán "hasta que cese la agresión y se levante el asedio" en el enclave palestino. Apenas unas horas antes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado la emisión de "una alerta por la intrusión de un avión hostil" y, después de unos minutos, la interceptación de un dron "lanzado desde Yemen". Con todo, la intrusión ha sido ubicada en Bnei Netzarim, un asentamiento rural israelí fronterizo con Egipto, lejos de las urbes citadas como objetivos de los hutíes, situadas en la costa y más al norte. Como en otras ocasiones, los hutíes han justificado su ataque con las operaciones militares de Israel en la Franja de Gaza, así como por la hambruna en el enclave. Este domingo, el comunicado de su portavoz agrega también una "respuesta al asalto a la mezquita de Al Aqsa por las hordas sionistas y su profanación de sus patios sagrados", después de que el ministro de Seguridad de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, haya realizado una nueva visita a la Explanada de las Mezquitas, desde donde ha pedido que la Franja de Gaza vuelva a ser ocupada por las fuerzas israelíes. Los hutíes, que controlan la capital yemení, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas, en las que, según las autoridades israelíes, murieron 1200 personas. Las autoridades del enclave, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han cifrado este domingo en más de 60.800 los muertos a causa de la ofensiva desatada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos más de 110 a causa de los ataques perpetrados durante las últimas 24 horas.