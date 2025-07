Próximo.- MSF dice que casi la mitad de muertos por ataques de Israel entre su personal en Gaza y familiares son niños

MADRID, 22 Jul. 2025 (Europa Press) - La organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras (MSF) ha denunciado este martes que casi la mitad de los muertos entre su personal en la Franja de Gaza y sus familiares a causa de la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023 son niños, con una mayoría de las víctimas mortales provocadas por explosiones. MSF ha indicado que tres de cada cuatro muertes registradas desde el 7 de octubre de 2023 se deben a heridas de guerra, la gran mayoría de ellas por explosiones. Así, el 48% de las personas que han muerto por este motivo son niños, mientras que el 40% tenían menos de diez años. En el caso de los menores de cinco años, la mortalidad se ha multiplicado por diez, mientras que entre los bebés menores de un mes la tasa de mortalidad es seis veces mayor. "Este desprecio por la vida de los niños indica claramente que esta guerra que libra Israel en Gaza es contra todos los palestinos. Los niños de Gaza están siendo diezmados", ha dicho la subdirectora del departamento de emergencias de MSF, Amande Bazerolle. "Los aliados de Israel deben poner todo su empeño en poner fin al genocidio que se está produciendo ante nuestros ojos", ha subrayado. La encuesta retrospectiva, realizada por el Epicentre, el centro de investigación epidemiológica de MSF, abarca a 2523 personas --todos ellos trabajadores de MSF o familiares-- durante el periodo comprendido entre octubre de 2023 y marzo de 2025. Entre otras conclusiones, el estudio señala que más del 2% de las personas encuestadas habían fallecido desde el 7 de octubre de 2023, y que el 7% habían resultado heridas. De esta forma, la tasa de mortalidad entre los encuestados asciende a 0,41 muertes por cada 10.000 personas al día, una cifra que se eleva a 0,7 entre los niños de menos de cinco años. Además, el 20% de los hogares de trabajadores de MSF o sus familiares aseguraron tener al menos un miembro herido por una explosión o un disparo. MSF ha hecho hincapié en que los resultados de la encuesta no pueden extrapolarse al resto de la población, dado que el personal médico y sus familias tienen mejor acceso a la atención sanitaria. Sin embargo, ha recalcado que las conclusiones permiten determinar que el número de muertes no atribuibles directamente a heridas de guerra está aumentando a lo largo del conflicto. IMPACTO SOBRE PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS En este sentido, ha esgrimido que los resultados mostraron que dos tercios de las personas con una enfermedad crónica sufrieron una o más interrupciones en su tratamiento, algo que achaca a los ataques israelíes contra el sistema sanitario de Gaza y los medios de supervivencia de la población a través de las fuertes restricciones a la entrega de ayuda humanitaria y bienes a los palestinos en la Franja. El coordinador del estudio, Wendelin Moser, ha puntualizado además que los datos cuantitativos de la encuesta ayudan a ilustrar parte de la situación en Gaza, antes de agregar que la comparación de los nombres de fallecidos con la lista que maneja el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), los datos "coinciden casi al 90%". "Esto indica la validez de las estadísticas del Ministerio de Sanidad sobre el número de muertes en Gaza desde el 7 de octubre", ha destacado tras la publicación de la encuesta, que proporciona además datos sobre el nivel de destrucción de las viviendas de familiares del personal de MSF, con únicamente un 2% con sus hogares intactos por el momento. Por ello, MSF ha reclamado a las autoridades israelíes que "pongan fin a la campaña genocida contra la población palestina en Gaza" y que "levanten inmediatamente el bloqueo de alimentos, combustible, suministros médicos y humanitarios", al tiempo que ha pedido a los aliados de Israel que "ayuden a facilitar la evacuación médica urgente de las personas cuyas vidas corren peligro, en particular los niños". La ofensiva contra Gaza, lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el Gobierno israelí--, ha dejado hasta la fecha más de 59.000 palestinos muertos, tal y como han denunciado las autoridades del enclave palestino, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), si bien se teme que la cifra sea superior.