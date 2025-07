Próximo.- Muere un israelí en un ataque perpetrado por dos palestinos en un asentamiento en Cisjordania

MADRID, 10 Jul. 2025 (Europa Press) - Al menos un israelí ha muerto este jueves en un ataque perpetrado por dos palestinos armados en un centro comercial situado en el grupo de asentamientos de Gush Etzion, en Cisjordania, incidente que se ha saldado además con la muerte de los dos sospechosos tras ser tiroteados por las fuerzas de seguridad de Israel. El servicio de emergencias Magen David Adom (Estrella de David Roja) ha indicado en un breve comunicado en su cuenta en Telegram que sus sanitarios han confirmado el fallecimiento de la víctima, de unos 20 años de edad, poco después de indicar que se encontraba en estado crítico, sin que por ahora haya reclamación de la autoría. Por su parte, el Ejército de Israel ha dicho en un comunicado que los dos "terroristas" han perpetrado un "ataque combinado con armas blancas y de fuego" y ha agregado que ambos han muerto tiroteados. "Las Fuerzas de Defensa de Israel están rodeando la localidad de Halhul y llevando a cabo bloqueos en la zona", ha manifestado. Tras ello, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha ensalzado la "heroica operación" en Gush Etzion, situado en los alrededores de Hebrón, y ha destacado que ha tenido lugar horas después de "un ataque con arma blanca" en Rumana, incidente en el que ha resultado herido un militar israelí y que se ha saldado con la muerte del palestino sospechoso. "Lamentamos la muerte de los dos heroicos mártires que llevaron a cabo la operación (en el asentamiento) y afirmamos que la misma tiene lugar en el contexto de una respuesta legítima al aumento de los crímenes de la ocupación, a la luz de las masacres, asesinatos y brutales ataques del Ejército de ocupación y las milicias de colonos, que no han perdonado a niños, mujeres o ancianos", ha sostenido. "Nuestro pueblo y la resistencia no se quedarán de brazos cruzados ante estos crímenes y seguirán haciendo frente a la ocupación a través de todas las formas de resistencia hasta que ésta sea derrotada y nuestros derechos nacionales sean restaurados", ha manifestado el grupo islamista, que no ha reivindicado la autoría del ataque, según ha informado el diario palestino 'Filastin'. Cisjordania y Jerusalén Este han sido escenario de un aumento de las operaciones israelíes a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según las autoridades israelíes, si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de fallecidos en estos territorios. Asimismo, durante los últimos meses se ha registrado un repunte de los ataques por parte de colonos israelíes contra palestinos residentes en estos territorios, en ocasiones con cobertura de las fuerzas de seguridad, según han denunciado Naciones Unidas y diversas organizaciones no gubernamentales.