Próximo.- Mueren 21 palestinos en un punto de distribución de ayuda de la GHF en el sur de la Franja de Gaza

MADRID, 16 Jul. 2025 (Europa Press) - Al menos 21 palestinos han muerto este miércoles cerca de un punto de distribución de ayuda gestionado por la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF) en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, según han denunciado las autoridades gazatíes, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) tras el incidente, confirmado por la propia fundación, que lo ha calificado de "trágico". El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado que "21 ciudadanos han caído mártires, 15 de ellos asfixiados por el lanzamiento de gases lacrimógenos contra personas hambrientas y una estampida posterior en un centro de distribución de ayuda estadounidense, una trampa mortal, en Jan Yunis". "Por primera vez se han registrado muertes por asfixia y una gran estampida en un centro de distribución de ayuda", ha lamentado, antes de incidir en que "la ocupación israelí y la Administración estadounidense cometen masacres deliberadas contra el pueblo hambriento, de forma sistemática y usando diversos métodos". La GHF ha dicho en un comunicado que las informaciones disponibles apuntan a que 19 de las víctimas han fallecido tras ser aplastadas, mientras que otra ha sido apuñalada, en medio de una situación "caótica y peligrosa" que achaca a "agitadores que estaban entre la multitud". "Tenemos motivos creíbles para creer que elementos presentes entre la multitud, armados y afiliados a Hamás, fomentaron de forma deliberada el incidente", ha manifestado, antes de agregar que "por primera vez desde el inicio de las operaciones, el personal de la GHF identificó múltiples armas de fuego entre la multitud, una de las cuales fue confiscada". Asimismo, ha destacado que "un trabajador estadounidense ha sido amenazado con un arma de fuego por parte de una persona presente entre la multitud", al tiempo que ha manifestado que "este horrible suceso sigue un patrón profundamente preocupante durante los últimos días", en medio de las denuncias sobre la muerte de cientos de palestinos tiroteados por las fuerzas israelíes y los equipos de seguridad de la fundación. La GHF ha denunciado que durante los últimos días se han publicado "mensajes falsos sobre la apertura de puntos de ayuda", lo que "ha fomentado la confusión y ha llevado a multitudes a sitios cerrados, incitando al desorden", antes de mostrar su "compromiso" con "una entrega de ayuda humanitaria de la forma más segura y responsable como sea posible". "La GHF existe para servir al pueblo de Gaza de forma compasiva y con integridad y nuestra misión nunca ha sido más urgente o ha hecho frente a más desafíos", ha zanjado la organización, que emplea a empresas de seguridad privada estadounidense para respaldar sus operaciones, activas desde hace cerca de seis semanas en la Franja. LAS AUTORIDADES DE GAZA CARGAN CONTRA LA GHF En respuesta, la oficina de prensa de las autoridades gazatíes ha acusado a las fuerzas israelíes y a los equipos de seguridad de la GHF de cometer "una horrible masacre" y ha afirmado que la versión de la fundación "es un patético intento de engañar a la gente y encubrir este crimen". "Estamos siguiendo con un enorme impacto y enorme enfado el comunicado falso y engañoso publicado por la institución criminal llamada GHF, que intenta en vano evadir su responsabilidad en una de las masacres organizadas más horribles cometidas contra el hambriento pueblo de Gaza desde el inicio del genocidio", ha destacado. Así, ha reiterado a través de su cuenta en Telegram que la GHF "no es una organización humanitaria y no se ciñe a ningún estándar profesional o ético del trabajador humanitario". "Es una peligrosa herramienta de seguridad e Inteligencia diseñada para beneficiar la agenda de la ocupación israelí", ha apuntado. La oficina de prensa de las autoridades de Gaza ha denunciado que "esta organización invitó a cientos de miles de ciudadanos a recibir ayuda" en el citado centro, tras lo que "cerró las puertas metálicas tras apiñar a miles de personas hambrientas en un pasadizo estrecho diseñado para asfixiarlas". "Los empleados de esta organización criminal y los soldados de ocupación israelí usaron gas pimienta y abrieron fuego contra las personas hambrientas que respondieron a su llamamiento para la entrega de ayuda, provocando asfixias en masa y la muerte de un gran número de personas en el lugar, mientras que varias decenas de personas resultaron heridas", ha detallado. Por ello, ha esgrimido que "el intento de culpar de este crimen contra personas inocentes a facciones palestinas es un comportamiento inaceptable destinado únicamente a evitar la responsabilidad legal, moral y humanitaria de este crimen", antes de reiterar que la responsabilidad recae en Israel, la GHF y aquellos que apoyan a la organización. PETICIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN "INDEPENDIENTE" "Reclamamos a la comunidad internacional, el Consejo de Seguridad (de la ONU), las organizaciones de Derechos Humanos y las instituciones de la ONU que detengan inmediatamente los trabajos de esta entidad, lleven a cabo una investigación independiente y transparente de los crímenes en los que ha estado implicado y que eviten que siga dañando las vidas de los civiles", ha zanjado. Naciones Unidas elevó el martes a 875 los palestinos muertos durante las últimas seis semanas tras ser tiroteados por las fuerzas israelíes cuando intentaban obtener comida o ayuda humanitaria, incluidos cerca de 675 en los alrededores de los puntos de distribución gestionados por la GHF, respaldada por Estados Unidos e Israel. Hamás ha pedido a Naciones Unidas crear una "comisión internacional" para investigar la muerte de civiles por disparos de las fuerzas israelíes durante la entrega de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza y ha destacado que las informaciones publicadas recientemente por el diario israelí 'Haaretz', al que militares trasladaron, confirmaron haber recibido órdenes para abrir fuego contra estas personas aunque no supusieran una amenaza, suponen "una nueva confirmación del verdadero papel de este mecanismo criminal como medio para un genocidio". La ofensiva contra Gaza, lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el Gobierno israelí--, ha dejado hasta la fecha cerca de 58.600 palestinos muertos, tal y como han denunciado las autoridades del enclave palestino, controladas por Hamás, si bien se teme que la cifra sea superior.