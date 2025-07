Próximo.- Netanyahu asegura que el ministro que llamó "monstruos" a los gazatíes "no habla por su Gobierno"

MADRID, 25 Jul. 2025 (Europa Press) - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha tratado de distanciar a su Ejecutivo este jueves de las declaraciones del ministro de Patrimonio de Israel, Amichai Eliyahu, alegando que "no habla por mi Gobierno", después éste celebrase que, "gracias a dios", Israel está "avanzando a toda velocidad para arrasar Gaza". "El ministro Amichay Eliyahu no habla por el Gobierno que dirijo. No es miembro del Gabinete de Seguridad que determina la conducta de la guerra", ha defendido el mandatario israelí a través de una publicación de su Oficina en la red social X. Asimismo, Netanyahu ha incidido en que "sus opiniones son personales. Se opuso al acuerdo de liberación de rehenes y decidió dimitir (del Gabinete)". "La política de este Gobierno es clara y unida", ha argumentado, subrayando que "sus declaraciones no la representan". Horas antes, en una entrevista para una emisora de radio israelí, Eliyahu ha celebrado, en referencia a la población de Gaza, estar "erradicando este mal". "Estamos expulsando a esta población que ha sido estudiada en el 'Mein Kampf'", ha dicho en referencia a 'Mi Lucha', el famoso libro de Adolf Hitler. Asimismo, ha afirmado que "toda Gaza será judía", y ha cuestionado que la población de la Franja de Gaza no esté recibiendo suficiente ayuda humanitaria. "No hay hambre en Gaza", ha asegurado el ministro israelí, que también ha tenido ocasión de llamar "monstruos" a los habitantes del enclave palestino, una serie de declaraciones que el líder de la oposición, Yair Lapid, ha calificado como "un desastre propagandístico".