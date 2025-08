Próximo.- Netanyahu condena las imágenes de los rehenes israelíes e insiste en que Hamás está matando de hambre a Gaza

MADRID, 2 Ago. 2025 (Europa Press) - Primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha condenado este domingo los vídeos publicados por Hamás y Yihad Islámica de los rehenes israelíes Evyatar David y Rom Braslavski, pálidos y demacrados. La familia de David aprobó la publicación de un vídeo que muestra al joven esquelético por falta de alimentos y, en una escena orquestada por sus captores, cavando su "propia tumba" en su lugar de cautiverio, no revelado. La escena tenía por objetivo demostrar, según Hamás, que la hambruna provocada por el bloqueo israelí en la Franja de Gaza ha imposibilitado que sus captores le puedan proporcionar la atención adecuada. Netanyahu, en su lugar, ha asegurado que su país no tiene nada que ver con la situación porque "está permitiendo la entrada de ayuda humanitaria" y es Hamás, con "crueldad sin límites" quien "priva de comida deliberadamente a nuestros rehenes y los documentan de forma cínica y cruel". "Los terroristas de Hamás también están matando de hambre deliberadamente a los residentes de la Franja de Gaza e impidiéndoles recibir ayuda, y están haciendo eco de una falsa campaña de propaganda contra Israel", ha indicado Netanyahu. Recientes informaciones publicadas por The New York Times, citando a fuentes de seguridad israelíes, indicaron que no existía prueba alguna de que Hamás se estuviera apropiando "de manera sistemática" de la ayuda humanitaria en Gaza. Netanyahu, que repudió la información del medio estadounidense, ha insistido este sábado, y tras hablar con las familias de los rehenes que "los países del mundo deben alzar un llamamiento claro contra el abuso criminal nazi contra la organización terrorista Hamás".