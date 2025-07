Próximo.- Netanyahu espera alcanzar un alto el fuego en Gaza "en pocos días"

MADRID, 11 Jul. 2025 (Europa Press) - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este jueves que espera alcanzar un acuerdo de alto el fuego que permita liberar a los rehenes que permanecen en la Franja de Gaza "en pocos días", si bien ha reiterado que esto podría ocurrir "mañana, si (el Movimiento de Resistencia Islámica) Hamás depone las armas", un extremo que "refleja ilusiones de una derrota psicológica", en palabras del grupo palestino. "Quiero sacarlos a todos (los rehenes). Ahora tenemos un trato que supuestamente sacará a la mitad de los vivos y a la mitad de los muertos. Así que nos quedarán diez vivos y unos doce rehenes fallecidos, pero también los sacaré. Espero que podamos completarlo en pocos días", ha declarado en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Newsmax. En esta línea, el jefe del Ejecutivo israelí ha afirmado que "probablemente tendremos un alto el fuego de 60 días, sacaremos el primer lote (de rehenes), y luego usaremos los 60 días para trata de negociar el fin de esto, (que) podría terminar mañana, si hoy Hamás depone las armas". Netanyahu ha vuelto a calificar de "monstruos" a los miembros del grupo palestino, alegando que "oprime a su pueblo, ataca a nuestro pueblo (...) y utiliza a sus civiles como escudos humanos", por lo que ha rechazado las acusaciones de que "las pérdidas civiles son por nuestra culpa". "No, les decimos a los civiles que se vayan, que abandonen la zona de guerra. Les enviamos mensajes de texto, llamadas telefónicas, millones, panfletos", ha sostenido, al tiempo que ha acusado a Hamás de amenazar a los palestinos de Gaza con dispararles si acceden a las órdenes de evacuación israelíes. El dirigente ha ido un paso más allá y ha acusado también al grupo palestino de disparar a los civiles "porque quieren que las imágenes de civiles muertos que están causando" se achaquen a Israel. "Y eso es lo que se ve en TikTok y en las redes sociales. Israel está matando civiles deliberadamente. No, no lo hacemos. Hamás está matando deliberadamente a su propia gente, impidiéndoles escapar de la zona de guerra", ha defendido. Netanyahu ha aprovechado para comparar las actuaciones del grupo palestino con la toma de rehenes en la Embajada estadounidense por parte de las nuevas autoridades establecidas en Irán tras la revolución en 1979. "El régimen islamista (por Teherán) cuando formaron su vil tiranía, ¿qué fue lo primero que hicieron? Tomaron rehenes norteamericanos (...) Esto es parte de la doctrina iraní. Esto es parte del eje del mal iraní. Toman rehenes, intentan extorsionar con chantaje, terror e intimidación a las sociedades libres como Israel y Estados Unidos, y nosotros nos enfrentamos a ellos y les venceremos", ha asegurado.