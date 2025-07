Próximo.- Netanyahu niega haber prolongado la guerra en Gaza para mantenerse en el poder

MADRID, 12 Jul. 2025 (Europa Press) - La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha rechazado este sábado que el mandatario haya prolongado deliberadamente la guerra en la Franja de Gaza para mantenerse en el poder, como sostiene un artículo publicado por 'The New York Times'. El artículo publicado por el diario neoyorquino "difama a Israel, a sus valientes gentes y soldados y a su primer ministro", ha asegurado la ofincia de Netanyahu en un comunicado oficial. La noticia asegura que Netanyahu rechazó un acuerdo que hubiera propiciado la liberación de 30 rehenes tras un ultimátum del ministro de Finanzas y líder del Partido Nacional Religioso-Sionismo Religioso de hacer caer al Gobierno. Además, habría frustrado los intentos de Estados Unidos de normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudí por el rechazo del ministro de Seguridad Nacional y líder de Poder Judío, Itamar Ben Gvir. Según la oficina de Netanyahu, "son afirmaciones de los rivales políticos de Netanyahu desacreditadas hace mucho tiempo que se presentan como nuevas" y en cambio argumenta que las decisiones del mandatario "han llevado a Israel a una de las remontadas militares más grandes de la historia". "El liderazgo de Netayahu ha traído la detonación de los buscas de Hezbolá, la destrucción de sus reservas de misiles, la destrucción del armamento de (Bashar) Al Assad, la eliminación de los jefes terroristas de Hamás y Hezbolá y sobre todo, la acción contra los programas nuclear y de misiles balísticos de Irán que buscaban la aniquilación de Israel", ha argumentado. Netanyahu no fue "espectador pasivo de estos logros, sino que fue el líder que los consiguió, a menudo a pesar de las reservas de altos cargos del sistema de defensa que le pedían capitular ante los dictados de Hamás y poner prematuramente fin a la guerra". Si lo hubiera hecho, "Hamás, Hezbolá, el régimen de Al Assad y los programas nuclear y de misiles de Irán seguirían intactos a día de hoy", ha argüido la ofincia de Netanyahu. Además, asegura que "el año pasado no había ningún acuerdo viable" y que solo aceptó los acuerdos para la liberación de rehenes que consideró aceptables "incluso cuando sus socios de coalición votaron en contra". "El primer ministro Netanyahu nunca se ha preocupado de su supervivencia política, sino de la supervivencia de su país. Está llevando a cabo la misión de toda una vida: garantizar el futuro el único Estado judío", ha remachado.