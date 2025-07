Próximo Oriente: España apoya acuerdo para aumentar ayuda a Gaza pero exige que el reparto siga los principios humanitarios

BRUSELAS, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha señalado este lunes que España apoya el aumento del acceso humanitario en Gaza, tras el pacto entre la Unión Europea e Israel para mejorar la situación en la Franja, aunque ha incidido en que el reparto de la asistencia cumpla con los principios humanitarios. En declaraciones desde Bruselas, el titular de Exteriores ha indicado que todavía el Servicio de Acción Exterior de la UE no ha dado a conocer la letra pequeña del acuerdo, algo que se espera que la Alta Representante, Kaja Kallas, haga en la cita de ministros de Exteriores de los 27 de este martes, centrado en la crisis en Gaza y en el futuro de las relaciones con Israel. "Todo lo que sea un acuerdo de entrada de ayuda humanitaria, por supuesto España lo va a apoyar. No conocemos todos los detalles en estos momentos. Queremos saber el grado de implementación en estos momentos, los próximos pasos", ha indicado. En todo caso, ha recalcado que el acuerdo debe regirse por los principios humanitarios y el principio de neutralidad, por lo que la UE y las agencias de Naciones Unidas en el terreno deben ser las que repartan la asistencia humanitaria. Aparte de todo eso, "Europa tiene que dejar claro el desplazamiento forzoso de la población, el hecho de que hay que alcanzar un alto el fuego definitivo, la liberación incondicional de todos los rehenes y el apoyo a la solución de los estados", ha añadido Albares, apuntado de este modo que este acuerdo no debe ir en detrimento de la posición de la UE. "Esto es sólo un aspecto de muchos otros para llegar a la situación que España quiere", ha defendido Albares. Este jueves, la UE llegó a un acuerdo con Israel para que las autoridades hebreas mejoren la situación humanitaria en Gaza y permitan la entrega de ayuda humanitaria "a gran escala", un pacto que coincide con el debate sobre potenciales represalias de la UE contra Israel, después de que el bloque constatase en un informe las violaciones de Derechos Humanos israelíes en su ofensiva en Gaza. Así las cosas, los ministros de Exteriores de la UE debatirán la revisión de las relaciones con Israel, con una serie de opciones sobre la mesa que incluyen suspender el Acuerdo de Asociación o tomar represalias comerciales, aunque los 27 ya tienen la vista puesta en la aplicación del acuerdo para mejorar el acceso humanitario en la Franja.