Próximo Oriente.- Israel denuncia las acusaciones del presidente sirio contra las milicias drusas de Sueida

MADRID, 19 Jul. 2025 (Europa Press) - El Gobierno de Israel ha expresado este sábado su repulsa ante las acusaciones vertidas por el presidente sirio, Ahmed al Shara, que ha señalado a las milicias drusas de Sueida como las iniciadoras del violento conflicto desatado esta semana en esta gobernación siria, que se ha saldado con más de 940 muertos hasta la declaración esta mañana de un alto el fuego. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha expresado su solidaridad con la comunidad drusa de Siria —también presente en Israel— y denunciado que el discurso de Al Shara ha sido una declaración de respaldo "a los atacantes yihadistas". Saar se ha referido en estos términos a las milicias beduinas, aliadas de Damasco, que se han enzarzado con los grupos armados drusos, al tiempo que recordaba implícitamente el pasado yihadista del actual presidente sirio. "Al Shara ha condimentado todo esto con teorías de la conspiración y con acusaciones contra Israel. En definitiva, en la Siria de Al Shara, es peligroso ser miembro de una minoría, ya sean kurdos, drusos, alauíes o cristianos", ha publicado en un mensaje de su cuenta de X. Durante su discurso Al Shara, como ya hiciera esta semana, denunció implícitamente a los drusos de comenzar el conflicto al lanzar "ataques de venganza contra los beduinos y sus familias" tras aprovechar la retirada de las fuerzas de seguridad de Sueida. "Estos ataques, acompañados de violaciones de Derechos Humanos, impulsaron a las tribus restantes a movilizarse para levantar el asedio a los beduinos dentro de Sueida", ha asegurado el presidente sirio. Al Shara, no obstante, ha dedicado la mayor parte de su discurso a insistir una vez más en sus esfuerzos de unificación, exculpando a la mayor parte de la comunidad drusa de estos incidentes. "La gobernación de Sueida sigue siendo parte integral del Estado sirio, y los drusos constituyen un pilar fundamental del tejido nacional sirio, y no debemos llevar a juicio a toda la comunidad drusa por las acciones de un pequeño grupo que asumió posiciones que no representan la historia de esta antigua comunidad", ha asegurado en su discurso, recogido por la agencia oficial de noticias SANA.