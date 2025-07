Próximo Oriente.- La ONU muestra "satisfacción" pero acota a una semana las "pausas" humanitarias en Gaza anunciadas por Israel

MADRID, 28 Jul. 2025 (Europa Press) - El jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, ha mostrado "satisfacción" este domingo por la decisión de las autoridades israelíes de "apoyar el aumento de la ayuda durante una semana" en la Franja de Gaza, después de que el Ejército de Israel haya anunciado a primera hora el inicio de "pausas humanitarias" de diez horas en la Franja de Gaza para facilitar la entrega de ayuda en el enclave, sin establecer fecha límite a la medida. "Acogemos con satisfacción la decisión de Israel de apoyar la ampliación de la ayuda durante una semana, incluida la eliminación de las barreras aduaneras a los alimentos, medicamentos y combustible procedentes de Egipto y la designación de rutas seguras para los convoyes humanitarios de la ONU", ha afirmado Fletcher en un comunicado difundido por Naciones Unidas, pese a que el anuncio de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) horas antes dispuso que la medida tendría lugar "cada día hasta nuevo aviso". Asimismo, ha afirmado que, según los primeros informes que ha recibido, "se han recogido más de 100 camiones cargados" de ayuda, después de que, aparentemente, "se hayan suavizado algunas restricciones a la circulación". "Se trata de un avance", ha reconocido, "pero se necesitan grandes cantidades de ayuda para evitar la hambruna y una crisis sanitaria catastrófica". El dirigente humanitario ha denunciado así que "la crisis humanitaria en Gaza es devastadora". "Una de cada tres personas en Gaza lleva días sin comer. Se dispara a la gente sólo por intentar conseguir comida para alimentar a sus familias. Los niños se consumen", ha detallado. Ante ello, ha explicado que "los organismos de las Naciones Unidas y la comunidad humanitaria nos hemos movilizado para salvar tantas vidas como podamos", pero ha pedido más medidas y de mayor magnitud. De esta forma, el dirigente humanitario ha pedido "una acción sostenida, y rápida, que incluya autorizaciones más rápidas para los convoyes que se dirigen al paso fronterizo y se envían a Gaza; múltiples viajes al día a los pasos fronterizos para que nosotros y nuestros socios podamos recoger la carga; rutas seguras que eviten las zonas abarrotadas; y no más ataques contra las personas que se reúnen en busca de alimentos". "Debe permitirse la entrada de combustible de forma constante y en el volumen necesario para mantener en marcha las operaciones de ayuda", ha dicho Fletcher, haciendo hincapié en una de las reclamaciones más reiteradas en los últimos meses por parte de las autoridades de Naciones Unidas. En esta línea, ha subrayado que "debe respetarse el Derecho Internacional humanitario. La ayuda no debe bloquearse, retrasarse ni ser objeto de disparos". “Los rehenes deben ser liberados, inmediata e incondicionalmente”, ha añadido, haciendo alusión a los ciudadanos israelíes retenidos por el Movimiento de Resistencia Islámica Hamás, una de las partes centrales en las diferentes rondas de negociaciones entre la milicia palestina y el Gobierno israelí. “En última instancia, por supuesto, no sólo necesitamos una pausa: necesitamos un alto el fuego permanente”, ha concluido Fletcher. El comunicado ha llegado a raíz de la entrega de las primeras decenas de camiones con ayuda humanitaria que aguardaban en puestos fronterizos y que han comenzado a llegar a diferentes partes de la Franja a raíz del anuncio de las FDI sobre las “pausas humanitarias” de diez horas para facilitar la entrega de ayuda en el enclave, estableciendo “rutas seguras permanentes” para permitir el movimiento tranquilo de las organizaciones humanitarias sobre el terreno en franjas horarias pautadas. A raíz de ello, Jordania ha informado del envío de un convoy humanitario de 60 camiones con suministros alimentarios esenciales, en coordinación con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la ONG World Central Kitchen, del chef español José Andrés. La agencia de noticia jordana Petra ha señalado que se espera que a este convoy le sigan envíos adicionales en los próximos días. El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, ha cifrado este domingo en 59.821 los muertos a causa de la ofensiva desatada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos al menos 88 a causa de los ataques perpetrados durante las últimas 24 horas. Entre estos se encuentran once personas tiroteadas por las tropas israelíes cuando intentaban obtener ayuda humanitaria, con lo que ascienden a 1132 los muertos y 7521 los heridos durante las últimas siete semanas de operaciones de la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF), respaldada por Estados Unidos e Israel.