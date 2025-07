Próximo Oriente.- Un colono israelí mata a un activista que ayudó a grabar 'No Other Land', denuncia un codirector

MADRID, 28 Jul. 2025 (Europa Press) - El codirector de 'No Other Land' Yuval Abraham ha denunciado este lunes que un colono israelí ha matado a tiros en la localidad cisjordana de Masafer Yatta a un destacado activista que ayudó a grabar el documental. "Un colono israelí acaba de disparar en los pulmones a Odeh Hadalin, un destacado activista que nos ayudó a grabar 'No Other Land' en Masafer Yatta. (...) Odeh acaba de morir. Le han asesinado", ha informado a través de su perfil en la red social X. Abraham, que ha adjuntado un vídeo del colono "disparando como un loco", ha agregado que los residentes han identificado al atacante como Yinon Levi, que estaba sancionado por la Unión Europea y Estados Unidos. Por ahora, ni la Autoridad Palestina ni el Ejército de Israel se han pronunciado sobre estos hechos. El documental 'No Other Land' es obra de cuatro directores: Hamdan Ballal, Basel Adra, Abraham y Rachel Szor, y refleja la situación de Adra, residente de Masafer Yatta, una aldea palestina situada en el extremo sur de Cisjordania. La cinta, galardonada en la categoría de Oscar al mejor largometraje documental, refleja la destrucción de la localidad a manos de las fuerzas israelíes, la falta de oportunidades y el riesgo de expulsión de sus tierras.