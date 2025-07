Próximo.- Oxfam denuncia que las enfermedades "arrasan" Gaza ante la ofensiva de Israel y las limitaciones a la ayuda

MADRID, 24 Jul. 2025 (Europa Press) - La organización no gubernamental Oxfam Intermón ha alertado este jueves de que las enfermedades "están arrasando" la Franja de Gaza en medio de la ofensiva militar desatada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023 y ha acusado a las autoridades israelíes de bloquear deliberadamente la entrega de ayuda a la población de este territorio costero. La ONG ha afirmado que las enfermedades transmitidas por el agua, prevenibles y fácilmente tratables, han aumentado casi un 150% en Gaza en los últimos tres meses, mientras que los casos de pacientes con diarrea sanguinolenta se han incrementado un 302% y los casos de ictericia aguda lo han hecho un 101%. Así, ha destacado que, sin embargo, estas cifras podrían estar "muy por debajo de la realidad", dado que la mayoría de los más de dos millones de palestinos que viven en el enclave tienen un acceso limitado a los pocos centros de salud que siguen operativos a causa de los ataques israelíes y sus operaciones terrestres en la Franja. La ONG ha recalcado que este aumento de las enfermedades podría provocar "rápidamente" un repunte de los fallecimientos, especialmente ante la escasez de comida, agua, refugio y atención médica adecuada desde hace más de 21 meses y el bloqueo casi total impuesto por Israel a la entrega de ayuda desde principios de marzo de este año, poco antes de romper el alto el fuego pactado en enero y relanzar la ofensiva. Oxfam Intermón ha incidido en que estas medidas israelíes han provocado que más de 420.000 palés de ayuda se encuentren en almacenes de toda la región, incluidos refugios, alimentos y suplementos para combatir la desnutrición, además de equipos de agua, artículos de saneamiento y medicamentos vitales para combatir enfermedades. Por ello, Bushra Jalidi, miembro de la ONG en los Territorios Palestinos Ocupados y responsable de Políticas para Israel, ha reseñado que "las condiciones que se ven obligados a soportar los palestinos y palestinas en Gaza han creado un caldo de cultivo para las enfermedades". "Estas enfermedades proliferan donde las personas carecen de agua, ya sea potable o no, y viven atrapadas en entornos insalubres y superpoblados, prácticamente sin alimentos", ha remarcado, antes de incidir en que "existe una terrible y deliberada inevitabilidad en lo que Israel ha creado en Gaza". "Cada día que continúa su asedio y niega la ayuda, la hambruna se extiende cada vez más y las muertes humanas por enfermedades totalmente prevenibles se convierten en una certeza absoluta", ha esgrimido Jalidi, quien ha añadido que "mientras Gaza se asienta bajo el sol del verano y se acerca el mes más caluroso del año, es cada vez más urgente que termine el asedio israelí". De esta forma, ha insistido en que "es vergonzoso que se haya permitido a Israel sitiar Gaza y crear esta catástrofe". "Solo el acceso total a Gaza para entregar ayuda a gran escala puede aliviar las condiciones en las que la gente se ha visto obligada a vivir", ha puntualizado. "Cada día que esperamos un alto el fuego, se pierden más vidas a causa de la violencia, el hambre y las enfermedades. Los palestinos de Gaza no pueden esperar ni un día más a que termine este infierno", ha dicho Jalidi, quien ha reclamado un alto el fuego "total y completo" y la entrada a Gaza de "toda la ayuda necesaria" para que "los palestinos puedan finalmente comenzar a recuperarse y reconstruir".