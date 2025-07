Próximo.- Países Bajos apoyará la suspensión parcial de Israel en el programa científico de la UE y pedirá más medidas

MADRID, 29 Jul. 2025 (Europa Press) - Primer ministro neerlandés, Dick Schoof, ha anunciado este lunes que su Gobierno de Países Bajos apoyará la suspensión de la participación israelí en el programa europeo de ciencia e investigación Horizon y presionará para que se adopten otras medidas si la Unión Europea decide el martes que Israel no cumple los acuerdos suscritos para mejorar el acceso a la Franja. "El objetivo del Gobierno es muy claro: la población de Gaza debe tener acceso inmediato, sin restricciones y seguro a la ayuda humanitaria", ha destacado en su cuenta en la red social X. "Si la UE decide mañana (martes) que Israel no cumple los acuerdos pertinentes al respecto, Países Bajos apoya el plan de suspender la participación israelí en el programa de investigación de la UE Horizonte", ha afirmado, agregando que "de ser así, mañana (martes) en Bruselas Países Bajos también presionará para que se adopten otras medidas europeas, por ejemplo en el ámbito del comercio". La publicación del dirigente neerlandés se ha producido tras mantener una reunión adicional con los vice primeros ministros, el ministro de Asuntos Exteriores y el ministro de Defensa "sobre la catastrófica situación de Gaza", en la que han planteado "tomar medidas nacionales para aumentar la presión". Schoof, que también ha instado al Movimiento de Resistencia Islámica Hamás a "cooperar plenamente para garantizar el acceso a la ayuda humanitaria a la sufrida población de Gaza", ha asegurado asimismo haber transmitido el mensaje directamente al presidente de Israel, Isaac Herzog, a través de una llamada telefónica. Con todo, el líder israelí ha criticado que el texto difundido por el mandatario neerlandés "no refleja el espíritu y los detalles de la convocatoria" ni su "clara posición de que sería un error enorme si la Unión Europea toma tales medidas, especialmente a la luz de los esfuerzos humanitarios en curso y mejorados de Israel". "Me entristece especialmente que ni siquiera se mencione la difícil situación de nuestros rehenes y la exigencia de su liberación inmediata", ha añadido Herzog. El colegio de comisarios de la Comisión Europea ha propuesto horas antes una suspensión parcial, limitada y reversible de Israel en el programa europeo de ciencia e investigación Horizon, en represalia por el continuo deterioro de la crisis humanitaria en Gaza pese al acuerdo suscrito con la Unión Europea hace unas semanas para mejorar el acceso a la Franja. En concreto la medida se refiere a la suspensión de entidades establecidas en Israel en actividades financiadas en el marco del Acelerador del Consejo Europeo de Innovación (EIC), por lo que impactaría sobre todo en los fondos que van a parar a start-ups, también de uso civil y militar, pero no supone cortar por completo la cooperación de Israel en el marco de Horizon. Ahora la propuesta de Bruselas tendrá que ser refrendada por una mayoría cualificada de los Estados miembros de la UE, que mantendrán una primera reunión este martes a nivel de embajadores con este tema sobre la mesa. El intercambio entre los dos responsables a través de redes sociales se ha producido, además, horas después de que el ministro de Exteriores neerlandés, Caspar Veldkamp, haya anunciado la declaración como personas non gratas de dos ministros israelíes ultraderechistas y la convocatoria del embajador de Israel en Países Bajos a fin de instar al Gobierno israelí "a que cambie de rumbo" y para recordar a Israel "sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario".