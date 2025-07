Próximo.- Países Bajos convoca al embajador de Israel y declara non gratos a dos ministros ultraderechistas israelíes

MADRID, 29 Jul. 2025 (Europa Press) - El ministro de Exteriores neerlandés, Caspar Veldkamp, ha anunciado este lunes la declaración como personas non gratas a dos ministros israelíes ultraderechistas y la convocatoria del embajador de Israel en Países Bajos a fin de instar al Gobierno israelí "a que cambie de rumbo" y para recordar a Israel "sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario". "El embajador israelí será convocado a nivel ministerial para instar una vez más (...) al Gobierno de Netanyahu a que cambie de rumbo" y "para recordar a Israel que debe cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario", ha afirmado Veldkamp en una carta enviada al presidente del Congreso de Países Bajos. Asimismo, el Gobierno neerlandés "ha decidido declarar a los ministros israelíes (de Finanzas, Bezalel) Smotrich, y (de Seguridad, Itamar) Ben Gvir personas non gratas y se ha comprometido a registrarlos como extranjeros indeseables en el Sistema de Registro de Schengen (SIS, por sus siglas en inglés)", argumentando que ambos "han incitado repetidamente a la violencia de los colonos contra la población palestina, han abogado continuamente por la expansión de los asentamientos ilegales y han pedido la limpieza étnica en la Franja de Gaza". En la misma línea, el jefe de la diplomacia neerlandesa ha reafirmado el compromiso de su Gobierno "de sancionar a los colonos y a las organizaciones de colonos violentos en la UE", subrayando que el anuncio de Smotrich de retirar la exención bancaria en los territorios palestinos ocupados "no debe formalizarse y que Israel debe transferir los ingresos de la liquidación a la Autoridad Palestina". Además, ha mostrado la "firme oposición" de Países Bajos "al plan de asentamiento israelí E1, que dividiría Cisjordania en dos, violaría el derecho internacional y socavaría la solución de dos Estados". Veldkamp ha reiterado también el objetivo gubernamental de limitar las exportaciones de armas a Israel "que puedan contribuir a las actividades del ejército israelí en la Franja de Gaza o Cisjordania", cifrando en once las solicitudes rechazadas desde el inicio de la ofensiva israelí sobre Gaza. Con todo, ha destacado dos permisos para la exportación a través de Alemania de componentes para el sistema de defensa aérea de Israel. Según reza la misiva, el Gabinete de Gobierno ha decidido "promover más activamente la política de desaliento" de las actividades que puedan contribuir a fomentar los abusos de Derechos Humanos de las autoridades israelíes, una iniciativa promovida incluso en la Embajada neerlandesa en Tel Aviv y entre empresas nacionales. El Ministerio de Exteriores neerlandés ha informado asimismo de que "si la Comisión concluye que Israel no está cumpliendo los acuerdos" sobre la implementación del acuerdo humanitario entre la UE e Israel, "Países Bajos abogará por que se adopten medidas importantes (...), específicamente suspender la parte comercial del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel". Además, la cartera diplomática ha informado de su apoyo a la prpuesta del colegio de comisarios de la Comisión Europea acerca de suspender --de manera parcial, limitada y reversible-- la participación de Israel en el programa europeo de ciencia e investigación Horizon. Países Bajos denuncia la actuación israelí y anuncia ayudas. "La conducta adoptada por el Gabinete de Seguridad israelí desde la ruptura del alto el fuego el 18 de marzo no contribuye, según el Gabinete, a la liberación de los rehenes secuestrados por Hamás", ha denunciado Veldkamp. "Además, Israel, como potencia ocupante, está obligado por el derecho internacional humanitario a proporcionar a la población civil de la Franja de Gaza, entre otras cosas, alimentos suficientes, agua potable y medicamentos", así como "a permitir y facilitar la entrega de ayuda humanitaria por parte de terceros imparciales", ha recalcado. Por ello, el Gabinete de gobierno está explorando las posibilidades de una contribución holandesa a los suministros por tierra y/o aire", reza la carta, que reconoce que "los lanzamientos aéreos de alimentos son un instrumento de ayuda relativamente caro y arriesgado", por lo que el Gobierno neerlandés ha comprometido "una contribución adicional de 1,5 millones de euros a la Oficina de la ONU de Servicios para Proyectos (UNOPS)". En este sentido, Países Bajos está "contribuyendo a mantener operativa la ruta terrestre a través de Jordania" y "a financiar a través de la UNOPS la capacidad de seguimiento de la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza". Además, el país "hará una contribución adicional de 3 millones de euros a la Cruz Roja Holandesa, que continuará apoyando la labor esencial de la Media Luna Roja Palestina en la Franja de Gaza".