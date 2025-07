Próximo.- Qatar dice que los contactos entre Israel y Hamas para un alto el fuego en Gaza están "en sus primeras fases"

MADRID, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - Las autoridades de Qatar han destacado este martes que las negociaciones entre las delegaciones de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para un nuevo alto el fuego en la Franja de Gaza "no se han detenido", si bien ha manifestado que "se encuentran en sus primeras fases", en medio del recrudecimiento de la ofensiva militar israelí lanzada contra el enclave palestino tras los ataques del 7 de octubre de 2023. "Hay esfuerzos constantes en marcha para lograr un acuerdo", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Mayed al Ansari, quien ha resaltado que "los equipos negociadores están aún en Doha". "Hay una comunicación intensa entre Qatar y Estados Unidos", ha destacado durante una rueda de prensa para informar sobre la situación en torno a los contactos. Así, ha manifestado que "las reuniones con ambas partes en conflicto en Gaza se llevan a cabo por separado para intentar lograr un acuerdo marco", antes de insistir en que "ningún mediador puede fijar un calendario para las negociaciones, ya sea sobre Gaza o sobre cualquier otro asunto. La ofensiva contra Gaza, lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el Gobierno israelí--, ha dejado hasta la fecha más de 58.300 palestinos muertos, tal y como han denunciado las autoridades del enclave palestino, controladas por Hamás, si bien se teme que la cifra sea superior. Por otra parte, Al Ansari ha dicho que "no se puede aceptar la falta de rendición de cuentas por el absurdo comportamiento de Israel en la región, que ha de ser detenido a nivel internacional", antes de condenar los últimos bombardeos ejecutados por Israel contra la ciudad siria de Sueida (sur), según ha recogido la cadena de televisión qatarí Al Yazira. "Qatar condena las acciones irresponsables de Israel en la región. Israel no es responsable de la seguridad de los ciudadanos sirios", ha esgrimido Al Ansari, quien ha puntualizado que estas acciones son "muy peligrosas". "La comunidad internacional debe dar pasos frente a las acciones provocativas de Israel, que se suman a lo que está pasando en Gaza", ha zanjado. Las autoridades de Israel han llevado a cabo este martes nuevos ataques contra objetivos de las fuerzas sirias en Sueida poco después del inicio de su despliegue en la ciudad a raíz de los combates de los últimos días entre milicianos drusos y beduinos, que han dejado más de 100 muertos, según han confirmado el primer ministro israelí y su ministro de Defensa, Benjamin Netanyahu e Israel Katz, respectivamente, sin que por ahora haya informaciones sobre posibles víctimas.