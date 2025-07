Próximo.- Qatar y Egipto afirman que continúan sus "intensos" esfuerzos de mediación para un alto el fuego en Gaza

MADRID, 25 Jul. 2025 (Europa Press) - Las autoridades qataríes y egipcias han afirmado este viernes que continúan sus "intensos" esfuerzos de medicación para alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza, mientras que aseguran que "se han logrado avances durante la última ronda" e instan a ignorar los intentos de "socavar" el proceso negociador. A través de un comunicado conjunto han explicado que la suspensión de las negociaciones con miras a celebrar consultas antes de reanudar el diálogo "es un procedimiento normal en el contexto de estas complejas negociaciones", después de que el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, dijera en la víspera que volvía desde Doha a Estados Unidos tras la respuesta de Hamás que para él "demuestra claramente" su "falta de voluntad" para un acuerdo. De hecho, llegó a plantear "alternativas" para liberar a los rehenes e "intentar crear un entorno más estable para la población de Gaza", después de que considerara que, "si bien los mediadores han hecho un gran esfuerzo, Hamás no parece estar coordinado ni actuar de buena fe". Así, Qatar y Egipto han "instado a no dejarse influenciar por las filtraciones difundidas por ciertos medios de comunicación con el objetivo de socavar estos esfuerzos e influir en el curso del proceso de negociación", enfatizando que "dichas filtraciones no reflejan la realidad y provienen de partes desinformadas sobre el progreso de las negociaciones". En este sentido, han pedido a "los medios de comunicación internacionales que actúen con responsabilidad y respeten la ética periodística, denunciando el sufrimiento sin precedentes que se vive en la Franja de Gaza, en lugar de contribuir a socavar los esfuerzos para poner fin a la guerra" en el enclave. Por último, Doha y El Cairo, en colaboración con Washington, han reafirmado su compromiso de continuar los esfuerzos para alcanzar un acuerdo integral de alto el fuego en Gaza, donde cerca de 59.700 palestinos han muerto por la ofensiva israelí desatada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.