Próximo.- Reino Unido rechaza las críticas de Trump sobre el reconocimiento a Palestina

MADRID, 30 Jul. 2025 (Europa Press) - Las autoridades británicas han rechazado este miércoles las críticas vertidas por el presidente estadounidense, Donald Trump, que aseguró la víspera que las declaraciones del primer ministro, Keir Starmer, sobre el reconocimiento del Estado de Palestina no cumplen con "determinadas condiciones" y podría "implicar una recompensa a Hamás". La ministra de Transportes de Reino Unido, Heidi Alexander, ha indicado durante una rueda de prensa que "esta no ha sido una manera correcta de describir los planes del Gobierno británico" respecto al reconocimiento. "Esto no es una recompensa para Hamás, que es un grupo terrorista que ha cometido atrocidades. Esto va del pueblo palestino. Va de niños que están muriendo de hambre", ha dicho en declaraciones a la emisora de radio LBC. "Tenemos que aumentar la presión sobre el Gobierno de Israel para que deje entrar la ayuda en Gaza", ha dicho. Starmer anunció el martes que reconocerá a Palestina si Israel no accede a un alto el fuego y pone fin a la "terrible situación" que atraviesa el enclave palestino. Este ultimátum también incluye compromisos para alcanzar una "paz sostenible a largo plazo" en virtud de la solución de dos Estados.