Próximo.- Reino Unido reconocerá el Estado de Palestina si Israel no accede a un alto el fuego en Gaza

MADRID, 29 Jul. 2025 (Europa Press) - El primer ministro británico, Keir Starmer, ha confirmado este martes que Reino Unido reconocerá el Estado de Palestina si el Gobierno de Israel no adopta "medidas sustanciales" para poner fin a la grave situación en la Franja de Gaza y accede a un alto el fuego con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "Reino Unido reconocerá el Estado de Palestina ante la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre a menos que el Gobierno israelí tome medidas sustanciales para poner fin a la terrible situación en Gaza, acuerde un alto el fuego y se comprometa con una paz sostenible a largo plazo, reavivando la perspectiva de una solución de dos Estados", ha indicado Starmer. Esto incluye "permitir que la ONU reanude el suministro de ayuda y dejar claro que no habrá anexiones en Cisjordania". Starmer ha indicado además que se llevará a cabo una evaluación ante la Asamblea General de la ONU "sobre el grado de cumplimiento de estos pasos por parte de los actores". El primer ministro británico ha afirmado que "la condición de Estado palestino es un derecho inalienable del pueblo palestino" y que "no es un regalo de ningún vecino", a la par que es "esencial para la seguridad a largo plazo de Israel". "Creemos que un alto el fuego no perdurará sin un trabajo urgente en materia de gobernanza y seguridad en Gaza, y la perspectiva de un acuerdo político de larga duración. Por lo tanto, estamos preparando un plan con nuestros aliados clave para negociaciones políticas a largo plazo y una solución de dos Estados", ha agregado. Por otro lado, ha reiterado que "Hamás es una organización terrorista responsable de las atrocidades del 7 de octubre". "Jamás debe ser recompensada", ha dicho, instando a la milicia palestina a "liberar de inmediato a todos los rehenes, firmar un alto el fuego inmediato, aceptar que no participarán en el Gobierno de Gaza y comprometerse con el desarme". Starmer también ha aprovechado para asegurar que Londres está tomando medidas para "aliviar la situación humanitaria" con lanzamientos aéreos sobre el enclave palestino en coordinación en Jordania, así como el traslado de niños heridos desde Gaza a hospitales británicos. Esto se produce después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, anunciara públicamente que Francia reconocerá en septiembre en la Asamblea General de la ONU a Palestina como Estado, "fiel a su compromiso histórico con una paz justa y duradera en Oriente Próximo", sumándose así a otros países occidentales que recientemente han tomado esta medida, como España.