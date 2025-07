Próximo.- Save the Children denuncia una cifra récord de niños palestinos desplazados por demoliciones en Cisjordania

MADRID, 22 Jul. 2025 (Europa Press) - La organización no gubernamental Save the Children ha alertado este martes de que el número de niños palestinos desplazados por la demolición de viviendas en Cisjordania por parte de las autoridades de Israel ha alcanzado en el primer semestre de 2025 un nuevo máximo, con más de 600 menores entre los más de 1200 desplazados en este periodo de tiempo. Así, ha explicado que más de 10.300 niños se han visto desplazados en Cisjordania desde el inicio de los registros en 2009, antes de especificar que la cifra documentada durante los primeros seis meses de este año supera cualquier otro primer semestre desde entonces, tal y como reflejan los datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA). La cifra de desplazados en Cisjordania ha sufrido un "fuerte aumento" desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques lanzados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas contra Israel, que respondieron con una cruenta ofensiva contra la Franja de Gaza y un aumento de las operaciones militares en Cisjordania, que han sido expandidas desde entonces. Save the Children ha apuntado a una "política sistemática" de las autoridades israelíes para anexionar parte de Cisjordania a través de demoliciones, confiscaciones de tierras y cambios legales para obligar a los palestinos a abandonar sus hogares y ampliar los asentamientos, siendo los derribos de vivienda una de las principales causas del desplazamiento de más de 38.000 palestinos y palestinas desde octubre de 2023. Sin embargo, ha especificado que alrededor del 75% de los desplazados, lo que equivale a más de 29.000 personas --entre ellos miles de niños y niñas--, se vieron obligados a huir de sus hogares debido a las incursiones militares israelíes a gran escala en el norte de Cisjordania, uno de los principales focos de sus operaciones desde el 7 de octubre de 2023. A ello se suma que las fuerzas israelíes han matado al menos a 420 personas y han herido a otras 950 en ataques en Cisjordania en lo que va de año, periodo en el que han sido destruidas más de 900 propiedades. Además, unos 2400 palestinos, casi la mitad de ellos niños, se han visto desplazados por los ataques de colonos israelíes desde octubre de 2023, según la OCHA. Por ello, el director de la ONG para Oriente Próximo, Norte de África y Europa Oriental, Ahmad Alhendawi, ha destacado que "las políticas y prácticas de las autoridades israelíes están asfixiando la vida cotidiana de la población palestina en Cisjordania". "Los hogares de los niños y niñas están siendo demolidos, sus futuros destrozados, sus vidas desgarradas", ha agregado. "Ningún niño debe crecer bajo la amenaza constante de la violencia, el desplazamiento forzoso o la detención militar. Se trata de una crisis de los derechos de la infancia, eclipsada por una violencia aún mayor en Gaza", ha resaltado, antes de incidir en que "la monstruosa magnitud y gravedad de la violencia en Gaza no hace aceptable una violencia menor, ni elimina las obligaciones legales". "Las violaciones son violaciones. Los niños son niños", ha recalcado. "Durante décadas, las fuerzas y los colonos israelíes han aterrorizado a familias palestinas con casi total impunidad. Desde que comenzó la guerra en Gaza, la violencia ha aumentado en Cisjordania", ha lamentado. "No hay guerra en Cisjordania, pero hay cifras récord de niños y niñas desplazados, agredidos, encarcelados y asesinados", ha señalado Alhendawi, quien ha insistido en que "la comunidad internacional no puede alegar ignorancia", dado que "su silencio está permitiendo estos ataques contra la infancia". "Debe terminar", ha zanjado.