Próximo.- Seis detenidos tras la muerte de dos palestinos linchados el viernes en Cisjordania

MADRID, 12 Jul. 2025 (Europa Press) - Las fuerzas de seguridad israelíes han detenido a seis personas tras la muerte de dos palestinos, uno de ellos con doble nacionalidad estadounidense, que fueron linchados por colonos israelíes el viernes en Sinyil, al norte de Ramala, en Cisjordania. Un portavoz de la Policía ha informado de que militares israelíes detuvieron a dos activistas de izquierdas y a un palestino, según recoge el diario 'The Times of Israel'. Los dos activistas han sido puestos en libertad con un veto de entrada en Cisjordania de 15 días y el palestino continúa detenido. Además, la Policía, que llegó al lugar más tarde, detuvo a dos colonos israelíes para los que ha solicitado la prórroga de su arresto, según el portavoz. Ya el sábado por la mañana un reservista de las Fuerzas Armadas israelíes ha sido detenido por la Policía y entregado a la Policía Militar para ser interrogado y posteriormente ha sido puesto en libertad. Un portavoz policial ha explicado que el reservista realizó disparos al aire durante el incidente, ocurrido en la tarde del viernes y que ahora investiga la Policía y el Shin Bet, los servicios secretos israelíes para el interior y los territorios palestinos. Sin embargo, explican, no tienen acceso a los cuerpos de los fallecidos, bajo custodia de la Autoridad Palestina. Ahora intentan coordinarse con las autoridades palestinas para investigar lo ocurrido, aseguran, pero Ramala no ha dado ninguna información que "demuestre que los dos murieran de forma violenta". Decenas de colonos atacaron a los residentes y a activistas internacionales que intentaban llegar a Jirbet al Tall para desmantelar un puesto de avanzada de los colonos erigido recientemente en la zona. Como consecuencia de este ataque murieron el palestino-estadounidense Sayfolá 'Saif' Kamel Musallet y Muhammad al Shalabi. Las autoridades palestinas han informado de que Musallet estuvo "horas" desangrándose tras la paliza porque los colonos impidieron el acceso del personal sanitario. La violencia de los colonos contra las comunidades palestinas en Cisjordania es una cuestión histórica recurrente que se ha visto agravada en los últimos años con la emergencia de la coalición ultranacionalista liderada por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y después por la guerra de Gaza. La crisis se agudizó todavía más a finales del mes pasado, cuando una turba de colonos llegó incluso a enfrentarse contra el Ejército israelí después de atacar comunidades del norte de Cisjordania, una region donde los militares israelíes han expulsado por la fuerza a miles de palestinos desde principios de año. La ONU ha documentado más de 2000 ataques de colonos israelíes contra palestinos y sus propiedades desde enero de 2024. Este año, han herido al menos a 350 palestinos. Solo en la primera semana de julio se produjeron al menos 27 ataques de colonos israelíes contra palestinos que provocaron víctimas, daños materiales o ambos, según la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA).