Próximo.- Smotrich acusa a Países Bajos de rendirse a "las mentiras del islam" tras ser declarado persona 'non grata'

MADRID, 29 Jul. 2025 (Europa Press) - El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, ha acusado este martes a Países Bajos de rendirse a "las mentiras del islam" tras ser declarado persona 'non grata' junto al titular de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, ambos representantes del ala más ultraderechista del Gobierno de Benjamin Netanyahu. Smotrich cree que "a juzgar por la hipocresía europea y la rendición de sus líderes al islam radical", así como al "creciente antisemitismo", los judíos no podrán vivir seguros en el futuro ni en Países Bajos ni el resto del continente. "Dedico mi vida al futuro y la seguridad de Israel y seguiré haciéndolo según mi leal saber y entender, incluso si eso significa plantar cara al mundo entero", ha protestado un Smotrich para quien sus acciones se enmarcan en su idea de dejar un Israel seguro para "las próximas décadas y siglos". El Gobierno neerlandés decidió incluir a ambos ministros en su lista de "extranjeros indeseables" porque "han incitado repetidamente a la violencia de los colonos contra la población palestina, han abogado por la expansión de los asentamientos ilegales y han pedido la limpieza étnica en la Franja de Gaza". Países Bajos también remarcó en su declaración que Smotrich no debe retirar la exención bancaria en los territorios palestinos ocupados como pretende y ha de transferir los ingresos de liquidación a la Autoridad Palestina, así como su objetivo de limitar las exportaciones de armas a Israel. Asimismo, ha reiterado que si la Comisión Europea concluye que Israel no está cumpliendo con los tratados de la UE de respeto a los Derechos Humanos, Países Bajos abogará por "medidas importantes" como suspender los acuerdos comerciales.