Próximo.- Trump espera un acuerdo de alto el fuego en Gaza esta semana

MADRID, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este domingo que espera que las conversaciones para un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza estén resueltas esta semana. "Estamos hablando y espero que podamos resolverlo durante la semana que viene", ha declarado a la prensa al ser preguntado sobre los esfuerzos para una tregua en el enclave palestino. No es la primera vez que el inquilino de la Casa Blanca se expresa sobre una fecha para la firma de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que no llega, desde que hace ya dos semanas anunciara una propuesta de tregua de 60 días que ya estaría aceptada según él por las autoridades israelíes. Pese a ello, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que el pasado jueves afirmó que espera alcanzar un acuerdo con el grupo palestino "en pocos días", ha amenazado con volver a atacar Gaza tras el período planteado en el acuerdo en el caso de que el grupo palestino no esté dispuesto a acceder a sus demandas y ha insistido en que Hamás deponga las armas. Las delegaciones de Israel y Hamás iniciaron el pasado martes sus contactos indirectos en la capital qatarí, Doha, para intentar alcanzar un acuerdo después de que el Ejército israelí rompiera el 18 de marzo el pacto alcanzado en enero y relanzara su ofensiva contra la Franja de Gaza, que se ha saldado hasta el momento con la muerte de más de 58.000 palestinos.