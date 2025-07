Próximo.- Trump se desmarca de Londres tras el anuncio sobre reconocer a Palestina: "Estarán recompensando a Hamás"

MADRID, 29 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rechazado este martes el anuncio del primer ministro británico, Keir Starmer, sobre el reconocimiento del Estado de Palestina si Israel no cumple con ciertas condiciones y ha afirmado que esto puede implicar una "recompensa" al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "Si hacen eso, realmente estarán recompensando a Hamás", ha subrayado el magnate republicano en declaraciones a la prensa a bordo del 'Air Force One', el avión presidencial, desde donde ha resaltado que Washington no tiene esa postura. Asimismo, Trump ha afirmado que esta posibilidad de reconocer el Estado de Palestina "nunca se discutió" en la reunión que mantuvieron recientemente en Escocia con motivo de su viaje a la zona, donde también se reunió con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Esto se produce después de que Starmer haya advertido a Israel de que reconocerá el Estado de Palestina durante la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre si no cumple con tres condiciones: "poner fin a la terrible situación" humanitaria en Gaza, acordar un alto el fuego y "comprometerse con una paz sostenible a largo plazo" en virtud de la solución de dos Estados. El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que Francia reconocerá en septiembre en la Asamblea General de la ONU a Palestina como Estado, "fiel a su compromiso histórico con una paz justa y duradera en Oriente Próximo", sumándose así a otros países occidentales que recientemente han tomado esta medida, como España. Tras ello, más de 200 diputados conservadores y laboristas pidieron por carta a Starmer que siguiera la estela de París.