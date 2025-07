Próximo.- Un bombardeo de Israel alcanza la única iglesia católica de la Franja, en la ciudad de Gaza

MADRID, 17 Jul. 2025 (Europa Press) - La Iglesia de la Sagrada Familia de la ciudad de Gaza ha sido alcanzada este jueves por un bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel, un ataque en el que ha resultado herido el pastor y que ha sido inmediatamente condenado por la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. El Patriarcado Latino de Jerusalén ha afirmado que el ataque israelí "ha causado varios heridos, incluido el padre Gabriel Romanelli". "Por ahora no hay víctimas mortales confirmadas. La iglesia ha sufrido daños", ha manifestado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook. Por su parte, fuentes médicas citadas por la agencia de noticias WAFA han indicado que al menos dos mujeres han muerto a causa del bombardeo israelí, si bien por ahora no hay confirmación oficial. El Ejército israelí no se ha pronunciado sobre el ataque. Tras ello, Meloni ha denunciado que "los bombardeos israelíes contra Gaza han afectado a la Iglesia de la Sagrada Familia". "Los ataques contra la población civil que Israel lleva meses llevando a cabo son inaceptables. Ninguna acción militar puede justificar esta actitud", ha afirmado en su cuenta en la red social X. La ofensiva contra Gaza, lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el Gobierno israelí--, ha dejado hasta la fecha cerca de 58.600 palestinos muertos, tal y como han denunciado las autoridades del enclave palestino, controladas por Hamás, si bien se teme que la cifra sea superior.