Próximo.- Un grupo de colonos ataca a un equipo de periodistas de la cadena CNN en Cisjordania

MADRID, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - Un grupo de colonos ha llevado a cabo un ataque contra un equipo de la cadena de televisión estadounidense CNN cuando se encontraba en Cisjordania cubriendo la muerte de un palestino-estadounidense linchado recientemente por israelíes cerca de la ciudad de Ramala, según ha denunciado un periodista de este medio. "Mientras cubríamos la historia, mi equipo y yo fuimos atacados por colonos israelíes", ha dicho Jeremy Diamong, corresponsal de CNN en Jerusalén, a través de su cuenta en la red social X. "Rompieron la ventanilla trasera de nuestro vehículo, pero logramos escapar ilesos", ha indicado. "Esta es únicamente una muestra de la realidad a la que hacen frente muchos palestinos en Cisjordania en medio de la creciente violencia de los colonos", ha denunciado Diamond, quien ha hablado en las últimas horas con el padre de Saif Musallet, un palestino-estadounidense de 20 años muerto el viernes a manos de colonos en un ataque en Cisjordania. El incidente es uno de los varios registrados en las últimas horas a manos de colonos, que durante la noche del lunes incendiaron un vehículo en la localidad de Burqa, al este de Ramala, y a primer ahora de este martes han agredido a un palestino en Jirbet Um Nir, al sur de Hebrón. Fuentes locales citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han apuntado que un grupo de colonos armados han agredido a este hombre, cuya identidad no ha trascendido, cuando trabajaba en un terreno agrícola en Jirbet Um Nir, en el área de Masafer Yata, escenario de numerosos incidentes similares durante los últimos meses. Por otra parte, un grupo de colonos ha agredido a varios beduinos en la localidad de Sala al Auja, al norte de Jericó, un incidente denunciado por Hasán Malihat, supervisor general de la Organización Al Baidar para la Defensa de los Derechos de los Beduinos como parte de una política de desplazamiento forzoso en esta zona de Cisjordania. En este contexto, el portavoz de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Thameen al Kheetan, ha afirmado este mismo martes que los colonos y las fuerzas de seguridad israelíes "han intensificado durante las últimas semanas sus asesinatos, ataques y acoso contra los palestinos en la Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén Este". "Esto incluye la demolición de cientos de casas y el desplazamiento masivo forzado de palestinos, lo que contribuye a la continua consolidación de la anexión de territorio de Cisjordania por parte de Israel, en violación del Derecho Internacional", ha señalado, antes de afirmar que unos 30.000 palestinos se han visto desplazados por la fuerza a causa de las operaciones de las tropas israelíes. MÁS DE 960 MUERTOS EN CISJORDANIA DESDE EL 7 DE OCTUBRE DE 2023 Así, ha señalado que "las fuerzas israelíes han disparado con munición real contra palestinos desarmados, incluidos aquellos que intentaban regresar a sus hogares en los campamentos de refugiados de Yenín, Tulkarem y Nur Shams", antes de lamentar que las tropas de Israel usaron "a menudo" una "fuerza innecesaria o desproporcionada, incluida la fuerza letal contra palestinos que no suponían una amenaza inmediata para sus vidas". "La víctima más joven, Laila Jatib, de dos años, recibió un disparo en la cabeza por parte de las fuerzas de seguridad el 25 de enero cuando estaba dentro de su casa en la localidad de Al Shuhada, en Yenín", ha recordado Al Kheetan, quien ha afirmado que Ualid Badir, de 61 años, murió tiroteado el 3 de julio en los alrededores de Nur Shams cuando volvía a casa en bicicleta tras sus rezos. "Laila y Ualid son dos de los 964 palestinos muertos desde el 7 de octubre de 2023 a manos de las fuerzas israelíes y los colonos en la Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén Este", ha dicho, antes de afirmar que en este periodo se ha registrado también la muerte de 53 israelíes --35 en Cisjordania y 18 en Israel-- en ataques perpetrados por palestinos o en enfrentamientos armados. Además, ha incidido en que la ONU registró durante el mes de junio la cifra de palestinos heridos más alta en más de dos décadas, con 96 heridos a manos de colonos israelíes. En este sentido, ha dicho que durante el primer semestre se han registrado 757 ataques por parte de colonos que derivaron en víctimas o daños, un 13% más que en este periodo de 2024. ÓRDENES DE DEMOLICIÓN Y DESPLAZADOS Al Kheetan ha puntualizado además que las fuerzas israelíes han emitido durante los últimos meses órdenes de demolición para unas 1400 viviendas en el norte de Cisjordania y ha argumentado que "estas demoliciones en gran escala, si no son absolutamente necesarias por operaciones militares, violan las obligaciones de Israel como potencia ocupante". Las demoliciones han provocado el desplazamiento de 2907 palestinos en Cisjordania desde el 7 de octubre de 2023, un periodo en el que otros 2400 palestinos, cerca de la mitad niños, se han visto desplazados a la fuerza a causa de los ataques de los colonos israelíes, lo que "ha vaciado de palestinos grandes partes de Cisjordania". "El desplazamiento permanente de una población civil dentro de un territorio ocupado constituye un traslado ilícito, una grave violación de la Cuarta Convención de Ginebra y, según las circunstancias, puede constituir también un crimen contra la humanidad", ha alertado el portavoz de la oficina encabezada por Volker Turk. Por ello, ha reclamado a Israel que "detenga inmediatamente estos asesinatos, acoso y demoliciones de viviendas" en Cisjordania y que proteja a los palestinos frente a los ataques por parte de colonos y ponga fin al uso "ilegal" de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. "Los responsables deben rendir cuentas", ha añadido. Al Kheetan ha destacado además que, "en línea con la opinión emitida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Israel debe poner fin a su presencia ilegal en los Territorios Palestinos Ocupados", en referencia al fin de la ocupación en Cisjordania, incluido Jerusalén Este, y la Franja de Gaza, escenario de una cruenta ofensiva a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023 que deja ya más de 58.300 muertos, según las autoridades del enclave, controladas por Hamás.