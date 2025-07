Próximo.- Un israelí encarcelado por celebrar la muerte de militares en Gaza pasa a prisión domiciliaria

MADRID, 13 Jul. 2025 (Europa Press) - El ciudadano israelí Israel Frey, un haredí de izquierda, ha sido trasladado de una cárcel a prisión domiciliaria en el marco del proceso abierto en su contra por celebrar la muerte de cinco militares por la explosión de una bomba en la Franja de Gaza. Frey fue detenido la semana pasada y encarcelado como "preso de seguridad" por orden del jefe del Servicio de Prisiones de Israel, Kobi Yaakobi, según recoge el diario israelí 'The Times of Israel'. "Por orden de la Fiscalía, la Policía ha solicitado hoy el traslado del sospechoso para cumplir arresto domiciliario con restricciones adicionales", ha indicado la Policía. Frey seguirá detenido al menos hasta el viernes, aunque se desconocen las condiciones concretas. Frey fue arrestado tras publicar en su cuenta en X que "el mundo es un lugar mejor" tras las muertes de los militares. "El mundo es un lugar mejor esta mañana sin cinco jóvenes que participaban en los más brutales crímenes contra la humanidad", publicó sobre los soldados, cuatro de ellos pertenecientes al batallón de ultraortodoxos Netzah Yehuda. "Lamentablemente, para el niño de Gaza que está siendo ahora mismo operado sin anestesia, la niña que se muere de hambre o la familia que se apiña en una tienda de campaña entre los bombardeos esto no basta. Este es un llamamiento a todas las madres israelíes: no seáis la siguiente en recibir a vuestro hijo en un ataúd, como criminal de guerra. Negaros", añadió. Una parte de los judíos haredíes rechazan la existencia del Estado de Israel y se niegan a servir en el Ejército por considerarlo una herramienta de opresión contra el pueblo palestino.