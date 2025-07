Próximo.- World Vision alerta de la "alarmante crisis de hambre y pobreza" de los palestinos en Cisjordania

MADRID, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - La organización no gubernamental World Vision ha alertado este miércoles de que la población palestina de Cisjordania hace frente a "una alarmante crisis de hambre y pobreza", con un 74% de las personas por debajo del mínimo de vida, frente al 21% que estaba en esta situación hace un año. El informe 'The unseen crisis' destaca el empeoramiento de la situación de la infancia y revela que el número de familias que dicen que al menos uno de sus miembros ha pasado un día entero sin comer desde 2022 se ha multiplicado por diez, con tres de cada cuatro hogares encuestados sin poder cubrir sus necesidades más esenciales. Asimismo, ha resaltado que el 64% de las familias han perdido ingresos debido a la revocación de permisos de trabajo, la reducción de salarios o el cierre de negocios, en medio de un aumento de las operaciones y restricciones israelíes al hilo de la ofensiva lanzada contra la Franja de Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023. "En poco más de un año, una crisis económica sin precedentes ha trastocado la vida de la infancia de Cisjordania", ha dicho la directora nacional de la ONG en Cisjordania, Kristen Phelps, quien ha señalado que "la velocidad y la magnitud de este colapso, que se desarrolla con poca atención por parte de las partes interesadas clave, es profundamente alarmante". Así, ha destacado que la comunidad internacional debe actuar con urgencia para atender las necesidades de los niños y niñas palestinos. Una generación entera está en riesgo". "Este rápido deterioro no es solo una estadística; esta crisis está robando el futuro de la infancia", ha añadido. "Escuchamos a familias que se saltan comidas, sacan a sus hijos de la escuela y viven con miedo constante. El mundo no puede ignorar lo que está sucediendo", ha esgrimido tras la publicación del informe, que refleja que muchos niños y niñas palestinos de Cisjordania trabajan ahora para ayudar a mantener a sus familias. En este sentido, el 70% de los niños encuestados afirmó saltarse comidas con frecuencia, con casi la mitad habiéndolo hecho más de diez veces en un solo mes. En el caso de Hebrón, la situación es aún peor, ya que el 68% de los niños se quedan sin comer "con regularidad", según ha alertado World Vision. Aumento del abandono escolar La ONG ha especificado además que las familias se están quedando sin opciones y la asistencia escolar también está disminuyendo debido a las dificultades para cubrir los gastos básicos o el temor por la seguridad de sus hijos. Por ello, el 9% de los niños ya han abandonado la escuela, mientras que el 37% de las comunidades informan de una disminución en la asistencia. La situación tiene también un impacto sobre la salud física y mental de la infancia, dado que uno de cada cinco niños y niñas ha carecido de atención médica o medicamentos y una de cada cuatro familias ha observado cambios de comportamiento relacionados con el miedo, la ansiedad o el trauma. "La infancia de todo Oriente Próximo necesita desesperadamente el fin de los combates", ha explicado la jefa de World Vision en Oriente Próximo y Europa Oriental, Eleanor Monbiot, quien ha lamentado que "en medio de las crisis, los niños y niñas de Cisjordania están siendo olvidados". "Llevamos décadas trabajando en algunas de estas comunidades, y los niveles de violencia, hambre y abuso son, lamentablemente, los más altos que he visto", ha señalado, al tiempo que ha pedido "medidas urgentes para poner fin a las hostilidades, restablecer el crecimiento económico y apoyar a las familias para que se recuperen, proteger los derechos de la infancia y devolverles a todos los niños y niñas la esperanza".