Próximo.- Yihad Islámica difunde un segundo vídeo de un rehén secuestrado en Gaza

MADRID, 1 Ago. 2025 (Europa Press) - El ala militar de Yihad Islámica, las Brigadas Al Quds, ha difundido este jueves un vídeo de Rom Braslavski, que fue secuestrado por las milicias palestinas en el festival de música Nova durante los ataques del 7 de octubre, el segundo que publica de este rehén desde el pasado mes de abril. En el vídeo difundido por la milicia palestina, Braslavski, de 21 años y procedente de Jerusalén, parece estar llorando. El joven aparece demacrado y muy pálido en la grabación de seis minutos de duración que el grupo dice haber tomado "días antes de perder contacto con" él. Como en la ocasión anterior, el rehén pide al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que logre su liberación, del que ahora dice "es responsable de" su deterioro, según ha recogido 'Filastin', diario afín al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "No como ni bebo. Por favor, traigan comida, porque me muero de hambre (...) Me temo que no saldré vivo de Gaza", agrega. La familia de Braslavski ha señalado a través del Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos que se encuentran "profundamente conmocionados" y ha lamentado que "la gente habla mucho de lo que está pasando en Gaza". "Yo pregunto a todos los que hablan del hambre: ¿Han visto a nuestro Rom? No recibe comida ni medicinas. Simplemente está allí olvidado", han denunciado, al tiempo que han subrayado que "Rom es un ejemplo para todos los rehenes. Todos deben ser traídos a casa ahora". Braslavski es uno de los 49 rehenes secuestrados el 7 de octubre de 2023, que siguen en Gaza. Las autoridades israelíes estiman que al menos 20 de ellos siguen con vida.