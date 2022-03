Próximos estrenos: "Deep Water", “WeCrashed” y Rosalía

Una lista curada por The Associated Press de lo que está por llegar a los servicios de streaming, las plataformas musicales, el cine y la televisión en Estados Unidos. Las fechas pueden variar en otros países.

Cine

— Ben Affleck y Ana de Armas interpretan a una pareja perfecta propensa a jugar juegos mentales en “Deep Water” ("Aguas profundas"), una adaptación de una novela de Patricia Highsmith dirigida por Adrian Lyne. La película ha despertado curiosidad y anticipación en parte gracias a la relación efímera de sus estrellas, que fue cubierta febrilmente en los tabloides, así como a sus difíciles planes de estreno. Originalmente concebida para el cine, “Deep Water” debutará en Hulu el viernes 18 de marzo. Pero más allá de los chismes fuera de la pantalla, un film dirigido por el hombre detrás de “Fatal Attraction” ("Atracción fatal") y “Unfaithful” ("Infidelidad") basada en una historia del autor de “The Talented Mr. Ripley” ("El talentoso Sr. Ripley") y “Strangers on a Train” ("Pacto siniestro") en momentos en que el llamado “thriller erótico” casi ha desaparecido no es difícil de vender.

— Antes de que Regina Hall suba al escenario de los Oscar a fin de mes como una de sus conductoras, la actriz tiene una nueva película, “Master”, que se estrena en Amazon Prime Video el viernes 18 de marzo. Hall interpreta a la jefa de estudiantes en una escuela de élite de Nueva Inglaterra construida en un terreno de la era de Salem. Ella y otras dos mujeres, una profesora y una estudiante negras, comienzan a experimentar visiones de su pasado embrujado. “Master” es el debut como directora de Mariama Diallo, quien también escribió el guion, y explora temas como la raza en una escuela de artes liberales dentro de una construcción de género.

— Jason Segel interpreta a un hombre desesperado que irrumpe en la casa de vacaciones supuestamente vacía de un multimillonario en la nueva película de Netflix “Windfall” ("Frutos del viento"), que llega a la plataforma el viernes 18 de marzo. Pero se sorprende cuando los propietarios, interpretados por Jesse Plemons y Lily Collins, aparecen en la casa y no tiene más remedio que secuestrarlos. La cinta es dirigida por Charlie McDowell, el hijo de Mary Steenburgen y Malcolm McDowell, quien se hizo un nombre como director con la alucinante película sobre relaciones de 2014 “The One I Love” ("El amor perfecto no existe"). Fuera de la pantalla también está casado con Collins.

— Lindsey Bahr

Música

— Pocos artistas preceden los lanzamientos de sus discos retratando una albóndiga que canta y empuña un keytar alojada en la axila de un humano, pero pocos artistas son Charli XCX, quien resultó tomarse las cosas con humor en una asquerosa parodia de “Saturday Night Live” la otra semana. El viernes 18 de marzo, la princesa vanguardista del pop lanza su nuevo álbum, “Crash”. Charli XCX, cuyo verdadero nombre es Charlotte Aitchison, ya ha tenido éxitos como “Boom Clap” y “Fancy” a los que se les sumará “Baby” del nuevo álbum. Charli XCX ha dicho que está lista para su “momento estelar como chica pop”.

— Rosalía ofrece una mezcla sonora especial de reggaetón, flamenco, bachata, rap-rave y pop en su tercer disco, “Motomami”. La cantante española dice que está dividido en dos: “Moto”, como el “lado agresivo de una mujer”, y “Mami”, “más conectado con la naturaleza”. El álbum, que cuenta con la participación de Frank Ocean, le sigue a su disco ganador del Grammy de 2018 “El mal querer”. Tres sencillos ofrecen un vistazo: el recién lanzado “Chicken Teriyaki”, “La fama” con The Weeknd y “Saoko”. El disco sale el viernes 18 de marzo, pero el día antes Rosalía dará un concierto en vivo por TikTok.

— Mark Kennedy

Televisión

— La gran Julia Child ha inspirado películas, libros, un sketch clásico de “Saturday Night Live” y ahora una serie de competencia de televisión. “The Julia Child Challenge” brinda a ocho cocineros caseros y fanáticos de la difunta autora de libros de cocina y presentadora de TV la oportunidad de demostrar sus habilidades. Trabajarán en una cocina que replica la de Child, con la adición de una pantalla de televisión de gran tamaño que muestra clips de ella en acción. Los jueces rotativos, incluidos Dorie Greenspan, Francis Lam y Jacques Pepin, decidirán quién viaja a Francia para estudiar en Le Cordon Bleu. La serie se estrena el lunes en Food Network y por streaming en discovery+.

— Claro, puedes obtener tu dosis de parodias de documental viendo reposiciones de series como “The Office” o “Parks and Recreation”. Pero, ¿qué tal si le das una oportunidad a “Welcome to Flatch”? La serie, que debutó el jueves en Fox, es producida por Jenny Bicks (“Sex and the City”) y Paul Feig (“The Office”). La premisa: un equipo de filmación con la intención de profundizar en las vidas de los jóvenes estadounidenses de un pequeño pueblo aterriza en Flatch, donde la excentricidad es la norma. Eso incluye a los primos Kelly (la debutante Holmes) y Shrub Mallet (Sam Straley). Seann William Scott actúa como el padre Joe, que busca el amor.

— Las series sobre negocios de alto vuelo que no logran mantener su promesa están de moda (entre ellas “The Dropout” de Hulu), y aquí viene otra. “WeCrashed” de Apple TV+, protagonizada por Jared Leto y Anne Hathaway, se basa en el podcast “WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork”, que promovió el concepto de espacios de trabajo compartidos. La compañía fue una sensación global multimillonaria durante una década, con una historia de amor para arrancar, hasta que, de repente, su valor se desplomó. Kyle Marvin, America Ferrera y O-T Fagbenle coprotagonizan la serie de ocho episodios, cuyos primeros tres se estrenan el viernes 18 de marzo mientras el resto llega semanalmente.

— Lynn Elber