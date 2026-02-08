Proyecciones en Japón muestran fuerte aumento de escaños para Takaichi

Según las proyecciones publicadas por la emisora pública NHK y las encuestas de la agencia de noticias Kyodo, el LDP obtendría entre 274 y 328 escaños, un fuerte aumento respecto a los 198 que obtuvo anteriormente en la cámara de 465 miembros.

Este resultado, de superar el umbral de los 310 escaños (dos tercios), permitiría al partido sortear el filibusterismo del Senado, donde carece de mayoría, y aprobar leyes y presupuestos clave aprovechando la posibilidad de una nueva votación en la Cámara de Representantes, lo que fortalecería la autonomía política de Takaichi.

La oposición centrista, formada por la fusión del Partido Democrático Constitucional y Komeito, presenta un marcado contraste. Las proyecciones estiman una caída en la representación de 167 a 37-91 escaños, con el ex primer ministro Yoshihiko Noda, quien arriesgó su carrera, probablemente destinado a dimitir.

La participación electoral se estancó en el 26%, casi tres puntos menos que en las elecciones anteriores, afectada por las gélidas temperaturas y las fuertes nevadas, incluso en la capital, Tokio. El primer ministro será reelegido el 18 de febrero en ambas cámaras, mediante una votación formal de la Dieta, como lo exige el artículo 67 de la Constitución japonesa.

(ANSA).