Proyecto chileno Volta de amoníaco verde de US$2.500 millones obtiene permiso ambiental

SANTIAGO, 30 dic (Reuters) - El proyecto chileno de amoníaco verde Volta de US$2.500 millones dijo el martes que obtuvo el permiso ambiental para desarrollar la iniciativa en el norte del país

* El proyecto desarrollado por la firma local MAE (Mejillones Ammonia Energy) estima iniciar su construcción en 2027 y entrar en operación en 2029

* Contempla una capacidad de producción de amoníaco verde de 620.000 toneladas métricas anuales, desarrollada en dos fases de 310.000 cada una

* La planta estará ubicada en la norteña localidad de Mejillones, cerca de importantes operaciones mineras en el mayor productor mundial de cobre

* La energía para la iniciativa provendrá de una planta fotovoltaica y sistemas de baterías de almacenamiento de energía. (Reporte de Fabián Cambero)