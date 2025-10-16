Proyecto colombiano Sirius, de Ecopetrol y Petrobras, ha concluido casi el 50% de consultas previas

BOGOTÁ, 16 oct (Reuters) - El proyecto Sirius que desarrolla en el Mar Caribe de Colombia el grupo energético Ecopetrol y la brasileña Petrobras ha concluido cerca del 50% de las consultas previas, dijo el jueves el presidente de Petrobras Colombia, Alcindo Moritz.

En septiembre pasado se conoció que el número de consultas previas para el proyecto aumentó a 120 desde las 116 iniciales.

En tanto, Sirius está próximo a entrar en la fase 3 del proyecto, en la que se iniciarán las contrataciones, agregó Moritz en un congreso petrolero organizado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en Cartagena. (Reporte de Nelson Bocanegra)